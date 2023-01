Netflix: Elenco original de Power Rangers se reúne para especial

Após quase 30 anos, o elenco original da versão clássica de Power Rangers se reuniu para a última gravação da série em uma produção especial da Netflix. Intitulada “Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always” ("Power Rangers: Uma Vez e Sempre"), o programa deverá estrear em abril deste ano na plataforma de streaming.

Produzido e exibido entre 1993 e 1995, a versão original de Power Rangers foi um sucesso entre crianças e adolescentes no mundo inteiro, incluindo o Brasil. Integrando o elenco do especial, novamente estarão reunidos David Yost (Ranger Azul), Catherine Sutherland (Ranger Rosa) e Walter Emanuel Jones (Ranger Preto).

Além dos heróis, também retornaram em “Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always” os atores: Steve Cardenas, Karan Ashley, Charlie Kersh e Johnny Yong Bosch. "Nossa família Ranger tem uma conexão forte", afirmou o Walter Jones sobre o reencontro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A sinopse oficial do programa anuncia: "No meio de uma crise global, os antigos Power Rangers são chamados para mais uma vez serem os heróis que o mundo precisa. Inspirado pelo lendário mantra 'uma vez um ranger, sempre um ranger', Once & Always lembra todos que quando você se torna um ranger, você é sempre parte da família".



Sobre o assunto Netflix e HBO Max: veja lançamentos do fim de semana

Netflix: série sobre Boate Kiss ganha trailer e data de estreia

Netflix confirma 2ª temporada de Wandinha

"1899" é cancelada pela Netflix após uma temporada

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags