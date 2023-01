Netflix e HBO Max: veja lançamentos do fim de semana

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com "Um Lugar Silencioso: Parte II" e "The Last of Us", confira as opções!

Netflix

Em "Um Lugar Silencioso: Parte II", a família Abbott precisa enfrentar os terrores do mundo exterior enquanto luta pela sobrevivência em silêncio. Forçados a se aventurar no desconhecido, eles percebem que as criaturas que caçam pelo som não são as únicas ameaças no caminho da areia.

​

Clique aqui para ver o trailer

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

HBO Max



Inspirada de um videogame mundialmente famoso, "The Last of Us" estreia domingo, 15, no HBO Max. Joel e Ellie, uma dupla que se conecta através da dificuldade do mundo em que vivem, são forçados a passar por circunstâncias brutais e enfrentar monstros impiedosos em uma jornada pelos Estados Unidos após um surto apocalíptico.

Clique aqui para ver o trailer

Confira todos os lançamentos:

Netflix

Procura-se Gonker



Break Point: Parte 1



Justiça por Uphaar



Sky Rojo: 3ª Temporada



Vikings: Valhalla - 2ª Temporada



Um Lugar Silencioso: Parte II



Amor Entre Amigos: O Casamento



Makanai: Cozinhando para a Casa Maiko - 1ª Temporada



HBO Max

Velma: 1ª Temporada



The Last of Us: 1ª Temporada



Star+

Godzilla



Falsos Milionários



Kindaichi: O Jovem Detetive: 1ª Temporada



A Ilha das Sombras: 1ª Temporada



Capturando Meu Assassino: 1ª Temporada



Histórias de Crimes em Taiwan: 1ª Temporada



Canibal: 1ª Temporada



A Próxima Aposta: 1ª Temporada



Jogando com o Amor: 1ª Temporada



Homens com Missão: 1ª Temporada



Tokyo Revengers: 2ª Temporada



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Escute o podcast clicando aqui

Tags