Confira shows para curtir neste fim de semana em Fortaleza

O Vida&Arte separou uma lista com shows para você aproveitar este fim de semana em Fortaleza no mês das férias

Mês de férias, janeiro reúne programações diversas, entre shows e festas de Pré-Carnaval. Neste fim de semana, nos dias 14 e 15, são destaques em Fortaleza o retorno da Férias na P.I (com shows de Ludmilla e Don L), o Bloquinho Goxtoso (com Daniela Mercury e Duda Beat) e a estreia do festival Deu Liga (reunindo nomes como Matheus Fernandes e Nattan). A seguir, confira a lista preparada pelo Vida&Arte com os shows deste fim de semana em Fortaleza.

Bloquinho Goxtoso

A Praça Verde do Dragão do Mar recebe no próximo sábado, 14, o Bloquinho Goxtoso. No line-up a “Rainha do Axé” Daniela Mercury, Duda Beat, Bloco Mambembe, Tome Batom Vermelho e DJ Tai.

Quando: sábado, 14, às 16 horas

Onde: Praça Verde do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: a partir de R$ 100 (ingresso pista meia); vendas no site Doity e Clube Melissa do Rio Mar Fortaleza, Iguatemi e North Shopping

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Férias na Pi

Ludmilla, Makem, Don L, Luiz Lins e West Reis, e Almério com Martins são as atrações da nova edição das Férias na PI, festival que será realizado neste sábado, 14, e domingo, 15, no Aterrinho da Praia de Iracema.

Quando: sábado, 14, e domingo, 15; horários ainda serão divulgados pela Prefeitura de Fortaleza

Onde: Aterrinho da Praia de Iracema

Gratuito

Deu Liga

Acontece neste fim de semana a primeira edição do Festival Deu Liga. Para este sábado, 14, as atrações serão a funkeira Ludmilla e os forrozeiros Matheus Fernandes, Raí Saia Rodada, Davizão e Nattan. A festa será realizada no Marina Park Hotel.

Quando: sábado, 14, às 20 horas

Onde: Marina Park Hotel (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)

Quanto: a partir de R$ 100 (meia-entrada); vendas no site Brasil Ticket e nas lojas Blinclass e Ponto da Moda

Fica, Vai ter Pop

Gloria Groove e Wanessa Camargo se apresentam no Centro de Eventos do Ceará neste sábado, 14. As cantoras serão as atrações principais da festa “Fica Vai Ter Pop - O Espetáculo”, que está dividida nos setores Front (somente ingresso), Camarote (com cinco horas de cerveja liberada) e Lounge Open Bar (com água, cerveja, refrigerante, Whisky Nacional, Vodka Nacional e Gin). Apresentam-se também The Dillas e Gabi Dorato

Quando: sábado, 14, às 22 horas

Onde: Centro de Eventos (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Quanto: a partir de R$ 120 (frontstage meia); vendas no site E-folia

Bloquinho de Verão

O Bloquinho de Verão continua programação de Pré-Carnaval neste sábado, 14, no Colosso Lake Lounge. Subirão ao palco Dennis, Durval, É o Tchan! e Verão SA. A troca de camisas acontece na loja Central Fortal do shopping RioMar Fortaleza, seguindo desta terça-feira, 11, a sexta-feira, 13, das 10h às 21 horas. Para os retardatários, o expediente será no sábado, 14, das 10h às 13 horas na Central Fortal e a partir de 15 horas na bilheteria do evento.

Quando: sábado, 14, a partir de 15 horas

Onde: Colosso Fortaleza (Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz)

Quanto: R$ 300 (inteira) e R$ 150 (meia); vendas no site E-folia e na loja Central Fortal no RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Arena Iracema

A Arena Iracema realiza neste domingo, 15, uma grande roda de samba aberta ao público. Intitulada “O Samba Lá Na Rua”, a programação conta com atrações como DJ Negocélio, DJ Rafael Silveira e Batuque do Dipas para animar a tarde de domingo.

Quando: domingo, 15, a partir de 17 horas

Onde: Arena de Iracema (Avenida Av. Monsenhor Tabosa, 388 - Centro)

Gratuito

Karina Buhr

A cantora baiana Karina Buhr se apresenta no restaurante Cantinho do Frango no sábado, 14. A artista apresentará o show “Karina Buhr - Voz e Tambor” ao lado do guitarrista Regis Damasceno e com participação especial de Rodger Rogério. Karina toca e canta músicas autorais inéditas e algumas do repertório de seus discos solo. Intercalando as canções, surgem poesias de seu livro “Desperdiçando Rima”. O repertório tem músicas como “Selvática”, “Eu Menti Pra Você”, “Falta de Sorte” e “Vida Boa é do Atrasado”.

Quando: sábado, 14, às 18h30min

Onde: Cantinho do Frango (Rua Torres Câmara, 71 - Aldeota)

Quanto: R$40 (couvert)



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.

Tags