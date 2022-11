Gloria Groove e Wanessa Camargo fazem show em Fortaleza em 2023

Inaugurando o calendário de shows de 2023, Gloria Groove e Wanessa Camargo se apresentam em Fortaleza no início de janeiro. As cantoras serão as atrações principais da festa “Fica Vai ter Pop - O Espetáculo”, que acontecerá no dia 14 de janeiro de 2023, no Centro de Eventos do Ceará.

Wanessa virá com a turnê “Livre”, que marca o seu retorno aos palcos depois de dois anos em pausa. O último show da cantora goiana em Fortaleza foi em 2018. Já Gloria Groove fez show na Capital no mês de maio deste ano.

Gloria Groove e Wanessa Camargo em Fortaleza

Quando: 14 de janeiro de 2023

Onde: Centro de Eventos do Ceará (avenida Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Quanto: R$ 90 a R$ 320

Ingressos à venda no efolia.com.br



