Férias na PI: Atrações deste fim de semana são divulgadas

Com Ludmilla e Don L na programação, os primeiros artistas da edição de 2023 do festival Férias na P.I foram divulgados na noite de hoje, 9, nas redes sociais do prefeito Sarto.

Iniciando neste sábado, 14, e domingo, 15, Ludmilla, Makem, Don L, Luiz Lins + West Reis, Almério e Martins são os primeiros convidados para complementarem a grade de programação do festival que deverá ocorrer nos finais de semana de janeiro.

Marcado para começar às 16h30min, o Férias na PI é gratuito e acontece no Aterrinho da Praia de Iracema.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Estão preparados para a programação do Festival Férias na PI?



Ludmilla, Makem (Show Vozes), Don L, Luiz Lins + West Reis, Almério e Martins estão entre as atrações já confirmadas! pic.twitter.com/TxMt5MOUYU — Sarto (@sartoprefeito12) January 9, 2023

Férias na PI é um projeto que tradicionalmente acontece durante as férias do começo do ano. Em edições anteriores, já passaram nomes como: Céu, Erasmo Carlos, Marina Lima e Mona Gadelha.

Férias na PI 2023



Quando: sábados e domingo de janeiro de 2023

Onde: Aterrinho da Praia de Iracema

Gratuito



Podcast Vida&Arte



O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui





Tags