Bloquinho de Verão 2023 terá Safadão, Eva, Bell Marques e mais atrações

Com nomes como Bell Marques, Wesley Safadão, Dennis DJ, É O Tchan! e Eva, o tradicional “Bloquinho de Verão” retorna ao calendário pré-carnavalesco cearense em 7 de janeiro de 2023. O evento será realizado no Colosso Fortaleza e as vendas das entradas começam a partir das 12 horas (meio-dia) desta quarta-feira, 7, no site E-folia e na loja Central do Fortal do Shopping RioMar Fortaleza. Os valores dos ingressos serão informados no mesmo horário da abertura das vendas.

A nova edição terá em seu line-up, além dos artistas citados, Pedro Sampaio, Durval, Saulo, Rafa e Pipo, Eric Land, Cheiro de Amor, Kadu Martins, Balanço Social, Mistura 085, Marcinho e mais atrações. Os bloquinhos de verão acontecerão ao longo de todos os sábados de janeiro até o carnaval, que em 2023 será celebrado oficialmente em 21 de fevereiro.

O evento seguirá a “tradição” e abrirá sempre às 15 horas, com espaço físico no Colosso previsto para dois palcos e um trio elétrico. Os artistas do primeiro sábado do Bloquinho serão anunciados no perfil da festa no Instagram, a partir das 20 horas. Além disso, segundo a organização, os dias de cada atração serão anunciados nos domingos pós-Bloquinho, assim como nesses dias serão abertas as vendas para as respectivas datas.

Esta será a nova data do Bloquinho de Verão, anteriormente previsto para ser realizado em 9 de julho deste ano, também no Colosso. O evento precisou ser adiado “em atenção às recomendações do Decreto Estadual do Governo do Estado do Ceará para combater a Covid-19”.

De acordo com a organização, os ingressos adquiridos anteriormente seguem válidos para “qualquer edição” deste Bloquinho de Verão e “em breve” serão anunciadas as informações de troca. A entrega das camisas será de 4 a 6 de janeiro (quarta, quinta e sexta), das 10 às 22 horas, e no dia 7, sábado, das 10 às 12 horas. O ponto de entrega será a Loja Oficial Bloquinho de Verão, no Shopping RioMar Fortaleza.

O período para solicitações de reembolso ocorreu em junho, mas ainda será analisada a possibilidade de abertura de mais uma “janela” de pedidos de ressarcimento, segundo a organização.

Bloquinho de Verão 2023

Quando: início no sábado, 7 de janeiro de 2023, com abertura às 15 horas; evento ocorre ao longo dos sábados de janeiro até o Carnaval

Onde: Colosso Fortaleza (avenida Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz)

Quanto: valores serão divulgados nesta quarta-feira, 7, quando serão abertas as vendas dos ingressos

Onde comprar: site E-folia e na loja Central do Fortal no Shopping RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Mais informações: @bloquinhodeveraoce no Instagram



