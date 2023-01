Deu Liga: Festival reúne Ludmilla, Nattan e mais em Fortaleza

Em janeiro, será realizada a primeira edição do Festival Deu Liga, evento que reunirá, ao longo de três dias, grandes nomes contemporâneos da música brasileira em diferentes ritmos. Artistas como Nattan, Ludmilla, Leo Santana, Xand Avião, Felipe Amorim e Henrique & Juliano subirão ao palco do Marina Park Hotel. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 100.

O festival acontecerá em três sábados seguidos neste mês. No dia 14, se apresentarão a funkeira Ludmilla e os forrozeiros Matheus Fernandes, Raí Saia Rodada, Davizão e Nattan. No sábado seguinte, 21, será a vez do pagode de Leo Santana e o piseiro de Mari Fernandez, Zé Vaqueiro, Zé Cantor e Banda São 2.

No último sábado do festival, 28, farão shows a dupla sertaneja Henrique & Juliano, Xand Avião, Ávine Vinny, Felipe Amorim e Diego Facó. O mapa da festa é dividido entre os setores Front de Verão e Open Bar Deu Liga. Para quem deseja aproveitar todas as atrações do festival, existe a opção do ingresso “Passaporte”, que dá direito aos três dias de festa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Festival Deu Liga

Quando: 14, 21 e 28 de janeiro; abertura dos portões às 19 horas

Onde: Marina Park Hotel (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)

Quanto: a partir de R$ 100 (meia-entrada); vendas no site Brasil Ticket e nas lojas Blinclass e Ponto da Moda

Mais informações: @deuligadeverao no Instagram



14 de janeiro

Atrações: Ludmilla, Matheus Fernandes, Nattan, Raí Saia Rodada e Davizão

21 de janeiro

Atrações: Leo Santana, Mari Fernandez, Zé Vaqueiro, Zé Cantor e Banda São 2

28 de janeiro

Atrações: Henrique & Juliano, Xand Avião, Ávine Vinny, Felipe Amorim e Diego Facó



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.

Tags