"Pantera Negra: Wakanda Forever" ganha data de estreia no Disney+

A Disney+ anunciou, nesta segunda-feira, 3, que o filme “Pantera Negra: Wakanda Forever” entrará para o catálogo da plataforma no dia 1º de fevereiro. O anúncio veio dias após rumores sobre quando o longa-metragem, de fato, estaria disponível para os assinantes da plataforma. Com direção de Ryan Coogler (“Creed: Nascido para Lutar”) e produzido pela Marvel Studios, a sequência do filme estreou nos cinemas brasileiros no dia 10 de novembro de 2022 e, desde então, arrecadou US$ 820 milhões (R$ 4,4 bilhões, na cotação atual) nas bilheterias mundiais.

Com quase três horas de duração, o projeto cinematográfico marca a despedida do ator Chadwick Boseman (“A Voz Suprema do Blues”) como o super-herói do título, que faleceu em agosto de 2020, devido a um câncer colorretal. Por conta disso, a Marvel decidiu não substituir o astro no papel e reescrever o roteiro da sequência. Assim, o filme é estrelado por Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Danai Gurira e Tenoch Huerta.

A história da sequência acompanha o luto dos familiares e amigos próximos de T'Challa (interpretado Chadwick Boseman) após sua morte causada por uma doença desconhecida até então. Um ano após o trágico evento, os líderes de Wakanda tentam cuidar e proteger a nação fragilizada, mas outros países próximos pressionam o atual governo a compartilhar o valioso mineral Vibranium.

Além do risco iminente de ataque e roubo, ainda neste novo capítulo, a Rainha Ramonda (Angela Bassett) também terá que se preocupar com Namor (Tenoch Huerta), rei de Talokan, um reino subaquático. Isso porque o antagonista de Pantera Negra vem tramando atividades incomuns nas profundezas dos mares que podem colocar em risco o futuro de Wakanda.

“Pantera Negra: Wakanda Forever” recebeu duas indicações ao 80º Globo de Ouro e seis indicações no 28º Critics' Choice Awards.

Assista o trailer de Pantera Negra: Wakanda Forever



