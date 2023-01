Netflix: Moisés Loureiro é roteirista do especial de Whindersson

Além do cearense Moisés Loureiro, Whindersson Nunes e o comediante maranhense Genésio Rosado assinam o roteiro do projeto

O cearense Moisés Loureiro é um dos roteiristas do novo especial de Whindersson Nunes na Netflix, intitulado "Isso não é um culto". Com estreia prevista para 2023, o projeto marca a estreia de Loureiro na plataforma de streaming.

’’Ver nosso trabalho chegar tão longe é uma felicidade imensa. O processo de escrever com esses 'caba' é muito tranquilo, rápido e certeiro, o show tá muito, muito, mas muito engraçado! O Whind é uma máquina de entrega da melhor qualidade em tudo que faz, nesse trabalho não foi diferente. Espero que quem não teve oportunidade de assistir ao vivo desfrute do show na Netflix”, declara o cearense.

A produção apresenta um show de comédia gravado em Portugal, no qual Whindersson aborda mudanças no mundo, histórias divertidas, temas delicados e até canta músicas. O espetáculo percorreu o mundo, atraindo centenas de milhares de pessoas. Além de Loureiro, o roteiro do show é assinado por Whindersson e pelo comediante maranhense Genésio Rosado.

Show em Fortaleza

O primeiro show de Loureiro em 2023 já tem data marcada. O comediante estreia sua temporada de apresentações no dia 14 de janeiro em Fortaleza, no Teatro RioMar Fortaleza, às 21 horas. Os ingressos estão disponíveis no site uhuu.

Quando: sábado, 14 de janeiro, às 21 horas

Onde: Teatro Riomar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Quanto: R$40

Ingressos à venda no site do uhuu

