Réveillon Fortaleza 2023: programação gratuita hoje, 31; confira

O evento da Prefeitura de Fortaleza será comemorado em dois dias de festa no Aterro da Praia de Iracema com artistas cearenses e nacionais na programação

O Réveillon Fortaleza 2023 se encerra neste sábado, 31, no Aterro da Praia de Iracema, sendo a primeira vez que a cidade ganhou dois dias de festa para celebrar o novo ano. Alcione, Alok e Luan Santana são alguns dos artistas que sobem ao palco na noite de hoje. A programação é gratuita e aberta ao público.

O evento retorna após dois anos sem comemorações públicas, devido a pandemia de Covid-19. A programação terá início às 18 horas, com Waldonys. O último show começa às 3h45min da manhã, apresentado por Mari Fernandez. O prefeito José Sarto anunciou que haveria uma atração internacional na programação, mas a informação não se confirmou.

Confira a programação completa deste sábado:

Réveillon Fortaleza 2023 - 31 de dezembro

18 horas: Waldonys e Camila Marieta

19h05min: Felipe Amorim

20h10min: Alcione

21h35min: Alceu Valença



23 horas: Alok

00h55min: Nando Reis

2h30min: Luan Santana

3h45min: Mari Fernandez

No dia 30 de dezembro, a programação do Aterro contou com apresentações de Paulo José, Jorge Aragão, Vanessa da Mata, Getúlio Abelha, Luísa Sonza, Daniela Mercury, Xand Avião, Nattan e Marcia Fellipe.

Em agosto deste ano, o prefeito Sarto Nogueira (PDT) anunciou: "A depender de nós, eu e o Élcio (vice-prefeito), vamos fazer do Réveillon de Fortaleza o maior Réveillon da história da Cidade, celebrando o reencontro com a vida, com os amigos, com segurança sanitária, o reencontro com os amigos".

Réveillon Fortaleza 2023

Quando: sexta, 30, e sábado, 31

Onde: Aterro da Praia de Iracema (em frente ao Ideal Clube)

