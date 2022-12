Música para celebrar o Ano Novo em 2023; veja lista de canções

A chegada do Ano Novo pode inspirar os artistas em suas composições; de Chico Buarque à Taylor Swift, escute as músicas que fazem referência às festas

As comemorações de Ano Novo para 2023 estão repletas de superstições, como pular as sete ondas, e reuniões entre familiares e amigos. Na festa de Réveillon, a trilha sonora pode embalar a virada do ano com músicas escritas especialmente para a data.

Música de Ano Novo de João Dias

Os cariocas David Nasser e Francisco Alves foram os compositores creditados pela conhecida “Fim de Ano”. Originalmente uma valsa, a canção é marcada pelo trecho “Adeus Ano Velho / Feliz Ano Novo", interpretada pelo cantor João Dias em 1951.

A gravação do paulistano Dias na década de 50 foi adaptada por outros cantores ao longo dos anos de popularidade da música.

Música de Ano Novo de Chico Buarque

A música, gravada em 1967 no LP Chico Buarque de Holanda - Volume II, atuava como uma crítica à Ditadura Militar brasileira por meio de seu narrador (o menino).

A figura de um Rei que exige festividades de ano-novo (“O rei chegou / E já mandou tocar os sinos / Na cidade inteira”) é descrita pelo “menino” de Buarque em trechos que revelam as posições autoritárias do monarca (“Homem, tenha seu orgulho / Não faça barulho / O rei não vai gostar”).

Música de Ano Novo de Ella Fitzgerald



A música, interpretada pela cantora Ella Fitzgerald, foi composta em 1947 por Frank Loesser com letras que destacam um narrador apaixonado e seus questionamentos sobre os planos da pessoa amada para o Ano Novo.

“O que você está fazendo no Ano Novo, na véspera de Ano Novo?”, a voz de Fitzgerald repete.

Música de Ano Novo de U2

“Tudo está quieto no Dia de Ano Novo”, começa a composição do guitarrista The Edge e o vocalista Bono, integrantes da banda irlandesa U2. Sua música “New Year’s Day”, lançada em 1983, faz referência ao líder do sindicato polonês Solidarno (Solidariedade), Lech Walesa.

“Devo ter pensado em Lech Walesa sendo preso. Então, quando gravamos a música, eles anunciaram que a lei marcial seria revogada na Polônia no dia de Ano Novo. Incrível”, afirmou Bono em 2012 para a revista Rolling Stones.

Música de Ano Novo de Taylor Swift

A composição de Taylor Swift e Jack Antonoff para o sexto álbum da cantora, “Reputation”, finaliza o lançamento de 2017 com uma música ao piano.

O tom confessional da faixa “New Year’s Day” oferece uma metáfora capaz de discutir a memória das pessoas próximas, que estarão “limpando garrafas no dia de Ano Novo com você” (“cleaning up bottles with you on new year's day”, no original).

“Acho que há algo ainda mais romântico sobre quem vai lidar com você no dia de Ano Novo. Quem está disposto a oferecer [o remédio] Advil e limpar a casa. Acho que isso indica mais uma permanência”, descreveu Swift ao iHeartRadio.

