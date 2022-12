Taylor Swift: processo de plágio contra cantora é encerrado; entenda

A cantora Taylor Swift foi processada por suposta cópia na música Shake It Off; confira detalhes e entenda a batalha judicial

O processo contra a cantora e compositora norte-americana Taylor Swift chegou ao fim após 5 anos de batalha judicial. Os autores, Sean Hall e Nathan Butler, denunciavam a artista por violação de direitos autorais na composição do single “Shake It Off”.

As alegações começaram em 2017, quando os dois compositores da música “Playas Gon’ Play”, interpretada pelo grupo 3LW, afirmaram que o coro de “Shake It Off” copiava a letra de sua canção. Taylor negou as acusações, mas um tribunal de apelações reiniciou o caso em 2019.

Swift afirmou, em processo judicial de agosto de 2022, nunca ter escutado “Playas Gon’ Play” antes. "Na composição eu me baseei em parte nas experiências na minha vida e, em particular, no implacável julgamento público da minha vida pessoal”, complementa.

O julgamento aconteceria em janeiro de 2023, mas em arquivamento conjunto entre os advogados da cantora e os compositores, o caso foi encerrado em definitivo.

O single “Shake It Off” foi lançado em 2014 para o álbum 1989, vencedor do Grammy na categoria de “Melhor Álbum do Ano”, e passou quatro semanas em primeiro lugar na parada Hot 100 da Billboard.

Com o encerramento do processo, Taylor ficará livre para continuar as regravações de seus antigos álbuns e promover sua nova turnê, The Eras Tour.

A música “Shake It Off” já foi acusada de plágio antes

O cantor de R & B Jesse Braham, assinando também como Jesse Graham, acusou Taylor Swift de plágio em 2015 por usar letras parecidas à sua canção “Haters Gone Hate” em “Shake It Off”.

A juíza responsável, Gail Standish, utilizou referências às músicas de Taylor em sua decisão judicial ao dispensar o processo.

Confira o clipe da música de Taylor



