Ano novo: por que usar branco e pular 7 ondas? Veja curiosidades

Superstições de ano novo são conhecidas, mas qual é a explicação para os costumes do Réveillon, como também de comer uva e beijar alguém especial. Veja

2022 está chegando ao fim e mais uma vez alguns costumes que marcam a data se repetirão na noite da virada de ano. As pessoas continuam comendo uva à meia-noite, vestindo roupas brancas e pulando sete ondas. Mas, por quê?!

Para saber mais, leia a seguir sobre seis curiosidades de ano novo que O POVO listou.

Ano novo: o feriado mais antigo do mundo

Dia 1° de janeiro é a data para confraternização universal. Feriado em todo o Mundo, a data foi estabelecida pela Organização das Nações Unidas para incentivar a conversação pacífica entre as pessoas e a boa convivência.

O feriado, por sua vez, já era comemorado na Babilônia, há 4 mil anos.

Ano novo: por que usar branco?

Associada à paz, a cor branca é comumente usada pelas pessoas para celebrar a chegada do novo ano. Vestimentas brancas denotam o desejo por uma vida pacífica.

Há quem use outras cores para expressar outros desejos: vermelho para o amor; amarelo para prosperidade; e verde para esperança por dias melhores.

Ano novo: por que pular sete ondas?

A tradição é originária das religiões de matriz africana no Brasil, como a Umbanda. Pular as sete ondas na virado do ano é uma homenagem à Iemanjá, orixá das águas e dos mares.

O ato dos pulos deve atrair boa sorte e para deixar atrás o que não foi bom no ano que passou e, assim, conquistar coisas boas no ano que se iniciará.

Ano novo: flores para Iemanjá

Mesmo que se comemore seu dia em 2 de fevereiro (data que marca o ano novo do Candomblé), muitas pessoas têm o costume de fazer oferendas para Iemanjá na virada do ano.

As flores brancas costumam ser as oferendas favoritas de quem quer dar algo à deusa dos mares. Em troca, ela dá proteção às pessoas.

Ano novo: beijar alguém especial

Acredita-se que beijar alguém à meia noite garante muito amor e romance no ano que se seguirá.

Ano novo: comer uva à meia-noite

No Réveillon, comer uva carrega grande simbolismo. Acredita-se que ingerir a fruta pode trazer prosperidade e paz, por isso ela não falta na ceia dos supersticiosos.

Esse costume tem origem na Espanha, onde as pessoas comem 12 uvas à meia-noite e guardam os caroços na carteira durante todo o ano para ter dinheiro no ano que virá.

