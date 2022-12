Réveillon 2022 em Fortaleza: onde passar a virada do ano

2022 já está terminando e quem ainda quer aproveitar o ano com muita alegria e curtição, as festas de Réveillon irão ocorrer por toda Fortaleza. Além do tradicional Réveillon no Aterro da Praia de Iracema, os eventos fechados são opções animadas para quem quer celebrar com a família e os amigos.

Com festas ocorrendo do Centro à orla da Capital, a região metropolitana de Fortaleza também possui alternativas para aqueles que desejam virar a noite do dia 31 para 1º de janeiro de 2023 da melhor maneira.



Para quem ainda não sabe onde passar a virada do ano, o Vida & Arte reuniu alguns dos eventos de Réveillon que vão ocorrer em Fortaleza no dia 31 de dezembro.

Cor de 2023: CONFIRA como usar a Viva Magenta

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Saiba onde curtir as festas de Réveillon 2022 em Fortaleza:

Réveillon sem Frescura

Com Belin, Roger Viana, Bielzão, Na Resenha, Bateria Sambamor, e DJs Lobinha, Breno Mendes, Carina e Thi Santiago.

Quando: 21 horas

Onde: Ritmo Beach Club (avenida Clóvis Arrais Maia, 4233 - Antônio Diogo)

Quanto: R$50

Ingressos à venda no Sympla

Kosmos White Party

Com DJs Lobinha, Alex Barbosa, Higor, Lia Tavares e Galdino

Quando: 22 horas

Onde: Kosmika Club (rua Almirante Jaceguai - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 20 (individual) e R$30 (duplo)

Ingressos à venda no Outgo

Festa “NewYear é na New Beach”

Com Artur Bacanna, Ian+Ousadia, Brendynha, Elba e Luzardo

Quando: 22 horas

Ingresso infantil (10 a 14 anos): R$100

Ingresso individual: R$352

Ingressos para 4 pessoas: R$880

Ingressos à venda no Sympla

Informações: (85) 3113.3646

Réveillon Tempero do Mar 2023

Com Superbanda, Piracema e DJs Marcos BDR & TL Sax Live

Quando: 22 horas

Onde: Tempero do Mar (avenida Zezé Diogo, 2771 - Praia do Futuro)

Quanto: R$ 450 (meia) e R$ 550 (inteira)

Ingresso infantil (11 a 14 anos): R$100

Ingressos para 5 pessoas: R$2.800

Ingressos para 8 pessoas: R$4.480

Ingressos à venda no Tempero do Mar, Tempero do Mangue, Loja Aakarshan do Shopping Iguatemi e no Sympla

Saliência de Réveillon

Quando: 22 horas

Onde: Gandaia Club (rua José Avelino, 349 - Praia de Iracema)

Quanto: R$30 (individual), R$55 (duplo) e R$80 (triplo)

Ingressos à venda no Outgo

Réveiyall

Com Stayce Foxx, Erikis, Pedro Lopes e Klevvison

Quando: 23 horas

Onde: Y'all Club (rua Dragão do Mar, 218 - Centro)

Quanto: de R$25 a R$160

Ingressos à venda no Outgo

Réveillon da Level

Com Lia Clark e DJ Gabivic

Quando: 23h59min

Onde: Level Fortaleza (rua Dragão do Mar, 92 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 50 (individual) e R$ 90 (duplo)

Ingressos à venda no Outgo

Revéillon Festa de Gala

Quando: 23h59min

Onde: Paquero Quero (avenida Treze de Maio, 2835 - Benfica)

Quanto: R$132

Ingressos à venda no Sympla

Réveillon no Cumbuco

Com Bloco Camaleões Selvagens (Selvagens à Procura de Lei e Camaleões do Vila), Tocaias Band, Larissa Leite e DJs Mash e Carly Morais

Quando: 20 horas

Onde: Katavento Pousada e Kitepoint (rua dos Cangulos, 75 - Cumbuco, Caucaia)

Quanto: de R$500 a R$1.120 (lounge vip)

Ingressos à venda no Outgo

Informações: (85) 98215.4570

Réveillon no Paraíso

Com Davi Melo e Banda e DJ Heudes Sancord

Quando: 21 horas

Onde: Paraíso Beach Hotel (rua Francisco Bezerra de Vasconcelos, 297 - Porto das Dunas, Aquiraz)

Quanto: R$500

Ingressos à venda no Sympla

Informações: (85) 98228.0349 e Instagram @paraisobeachhotel_

Réveillon da Oficina 23 Kitesurf

Com Jéssica Amora e Banda Barabadá

Quando: 22 horas

Onde: Oficina 23 Restaurante e Lounge Bar (rua Particular 1, 130 - Tabuba, Caucaia)

Quanto: R$140 (inteira)

Ingressos à venda na Sympla



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags