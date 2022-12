Ano Novo além do Brasil: como são as celebrações em outros países

O Revéillon, palavra de origem francesa para “retornar” ou “despertar”, simboliza a passagem do ano. No Brasil, esse costume é caracterizado por pular as sete ondas, vestir branco e assistir aos fogos de artifício na contagem para 2023.

As experiências de cada país podem mostrar similaridades e diferenças entre a festividade brasileira, incluindo as próprias tradições para a data.

Ano Novo nos Estados Unidos

O país da Estátua da Liberdade comemora a chegada de mais um ano de forma similar ao Brasil, com fogos de artifício, bebidas e reuniões entre família e amigos, mas os conhecedores de filmes hollywoodianos vão notar uma tradição característica: o beijo à meia-noite.

A superstição norte-americana afirma que beijar alguém na virada simboliza um ano de boa sorte no amor e foi reproduzida em filmes como “Diário de Bridget Jones” e “Quando Harry conheceu Sally”.

A contagem regressiva na Times Square, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, acontece anualmente e reúne pessoas de todo o mundo para a “queda da bola” (Ball Drop, em inglês) na cobertura do One Times Square, anunciando a chegada do ano-novo.

Ano Novo na Itália

A celebração italiana também é conhecida pela Noite de São Silvestre, celebrando o Papa Silvestre I no dia de sua morte, 31 de dezembro, coincidindo com a chegada do Ano Novo no calendário gregoriano.

Os italianos se alimentam de lentilhas durante o jantar em uma tradição que remonta aos antigos romanos. Para desejar prosperidade e boa sorte, era comum oferecer uma bolsa de lentilhas para a família e os amigos.

O prato tradicional servido à meia-noite é lenticchie con cotechino (codeguim com lentilha, em português). O “cotechino” é um tipo de linguiça italiana servida ao lado das tradicionais lentilhas.

É comum ver pessoas jogando objetos velhos pela janela na virada, especialmente louças, como símbolo de renovação. Além disso, os italianos podem usar a cor vermelha nas roupas íntimas, para garantir sorte e sucesso no ano vindouro.

Ano Novo no Equador

A principal tradição de Ano Novo do país é queimar bonecos de papel machê na virada de 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Os “monigotes” equatorianos podem ser feitos em casa ou comprados.

As famílias do Equador se reúnem no último minuto do ano para comer 12 uvas, representando os 12 meses, um costume seguido por outros países, como a Espanha. O objetivo da superstição é garantir a boa sorte e felicidade.

Ano novo na Turquia

A superstição turca de esmagar romãs na frente da casa para abrir os caminhos é um dos aspectos presentes no Ano Novo. No país, quanto mais sementes se espalham, maior a sorte, mas, na falta da romã, jogar sal na porta pode funcionar.

Quando o relógio bate à meia-noite, anunciando a chegada do próximo ano, é costume abrir um cadeado ou uma torneira, “ambos simbólicos de abrir-se à abundância e boa sorte”, segundo o jornal Daily Sabah.

A loteria nacional “Milli Piyango” virou sinônimo de ano-novo na Turquia, transmitida na televisão pouco antes da meia-noite.

