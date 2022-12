Polícia afirma que Thiago Rodrigues caiu sozinho e não foi assaltado

O ator se envolveu em uma briga no Jockey Club, no Rio, e alegou ter sido assaltado e espancado. A polícia descartou a hipótese e afirma que o ator se feriu sozinho

A polícia concluiu que o ator Thiago Rodrigues não foi vítima de assalto e agressão. A delegada responsável pelo caso, Bianca Lima, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, afirmou em entrevista ao programa "Domingo Espetacular", da Record, que a tese de que o ator tenha sido agredido durante um assalto não está mais sob consideração.

Na reportagem, a emissora revelou imagens de câmeras de segurança nas quais o ex-ator da Globo se apoia em uma barraca de feira na Praça Santos Dumont, Zona Sul do Rio, no domingo passado, 11. Ao procurar suporte na estrutura, o ator teria tombado e assim se machucado.

A delegada confirmou as informações de que Thiago tomba e cai para a frente após se apoiar na barraca. "Ele afirmou ter saído do evento com uma amiga. Essa amiga teria falado: olha Thiago, eu deixei você naquele lugar e você estava bem. Isso já era 5h40. (...) Posso afirmar que é ele sentado em uma barraca de feira e, de repente, ele tomba para frente e cai", conclui.

Para as autoridades, Thiago informou que não se lembrava do que havia acontecido, após ter sido socorrido por feirantes ao redor após a queda.

A hipótese de assalto surgiu após Thiago sentir a falta de seu aparelho celular. Mas a delegada reafirma que o celular continua sendo buscado pela Polícia Civil, apesar da hipótese de assalto já ter sido descartada.

