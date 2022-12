Juliette canta com rapper cearense em show em Fortaleza

A cantora e o rapper Wellisson dividiram o palco com a música "França", recém-lançada em parceria com o cearense

Juliette foi a atração principal do Festival Baly, que aconteceu no último sábado, 17. Na ocasião, a artista interpretou a música “França” em dueto com o rapper cearense Wellisson, um dos colaboradores da canção.

A faixa, que é uma parceria entre Juliette, L7nnon, Xamã e Wellisson, foi apresentada no palco do festival após as canções mais famosas da artista, como "Diferença Mara" e "Bença".

Com muita animação, os fãs de Juliette cantaram em coro todas as músicas do show. O fã clube “Portal Juliette Freire” organizou verdadeiras torcidas para a paraibana nas filas de entrada. Houve distribuição de kits com balões coloridos e muita dança enquanto a ex-BBB fazia passagens de som.

As freiras Selma e Damira foram ao show de Juliette (Foto: Raquel Aquino/O POVO)



Também no pré-evento, na entrada do festival, duas mulheres chamavam a atenção: freiras de Sobral que se identificaram como “Irmã Selma” e “Irmã Damira”. A primeira afirmou que é muito fã de Juliette e que o Festival Baly era o seu primeiro show.

“Desde o Big Brother eu acompanho a história da ‘Ju’ e todos os seus stories do Instagram com o dia a dia. Ela é uma inspiração de vida, nos representa”, declara Selma.



