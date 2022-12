Simone fala sobre o fim de dupla com Simaria: "Muito difícil"

Durante entrevista sobre gravação de seu primeiro DVD em carreira solo, a cantora sertaneja Simone Mendes, que fazia dupla com Simaria, também falou sobre o encerramento do ciclo com a irmã nos palcos. A artista relatou que foi “muito difícil” atravessar o período, mas que depois percebeu que “ainda havia uma vida” pela frente.

“Foi a fase mais dura da minha vida. A dor mais terrível que vivi. Fiquei muitos dias sem dormir. Tive crise de ansiedade. Foi muito difícil. Nossa, muito difícil. Acredito que precisei viver isso para que a vida me mostrasse por que eu tenho que estar aqui, fazendo o que eu estou fazendo hoje, vivendo o que eu tenho que viver hoje”, afirmou Simone em entrevista ao Fantástico veiculada no último domingo, 18.

Sobre o assunto Juliette canta com rapper cearense em show em Fortaleza

Fernanda Montenegro não renova contrato com Rede Globo

Festival Baly: empolgação e mistura de ritmos marcam a festa

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ela acrescentou: “Eu já briguei algumas vezes com a minha irmã, mas brigas bobas, de segundos, coisa de irmã. É um amor que não cabe na alma e no peito. Ela é uma das peças mais importantes da minha vida. Às vezes, a gente acha que não consegue viver sem o outro, aí a vida vai, prega uma peça e você fala: ‘Não, não acabou por aqui. Há uma vida pela frente’”.

O rompimento da dupla Simone & Simaria foi anunciado em agosto, após série de conflitos entre as irmãs expostos na internet. Na época, foi informado que os shows já contratados seriam realizados apenas por Simone, enquanto Simaria daria uma pausa na carreira por motivos de saúde.

Simone, por sua vez, gravou recentemente “Cintilante”, seu primeiro DVD em carreira solo. O trabalho foi apresentado de forma intimista para 300 convidados, entre amigos e fãs, e reúne 12 canções inéditas. A decisão de realizar a gravação também foi recente. "É meu primeiro filho, primeiro DVD, fiz vários trabalhos na minha carreira, mas é a primeira vez que isso acontece comigo de estar só, de estar vivendo a minha história e gravando meu primeiro DVD inédito”, disse.

Ela também alegou que esta é uma fase de descobertas e que se sente “muito forte e muito apaixonada pelo que faz”: “Nesse momento onde aconteceu, de fato, o fim do ciclo da dupla, algo ardia no meu coração e dizia: ‘Continua a fazer o que você ama, que é cantar’. Aí, veio uma força dentro do meu coração, comecei a descobrir coisas que nunca havia feito e venho descobrindo uma Simone muito forte e muito apaixonada pelo que faz”.

Entenda o que aconteceu

Nos últimos meses, Simone e Simaria tiveram uma série de conflitos expostos na internet. Tudo começou quando as cantoras participaram do Programa do Ratinho e um áudio vazado mostrou uma discussão entre as duas. Na gravação, Simaria afirma que está rouca, Simone insiste para que ela não cante e a dupla passa a discordar.

Após o vazamento do áudio, outra polêmica veio à tona. No dia 10 de junho, durante uma apresentação da dupla no São João de Caruaru, Simaria atrasou mais de uma hora e Simone subiu no palco sozinha. Quase no fim da performance, Simaria chegou e continuou cantando mesmo depois de dar o horário final de apresentação. Já Simone saiu do palco e deixou a irmã sozinha.

Ainda em junho, Simaria concedeu uma entrevista para o jornalista Leo Dias e expôs as brigas com a irmã. Ela afirmou que a vida toda foi mandada por Simone e estava cansada de não ser ela mesma. A cantora mostrou seu descontentamento sobre as comparações com a irmã.

No mesmo mês, Simaria anunciou uma pausa na carreira, alegando motivos de saúde. Durante um show na madrugada do dia 17/6, Simone chegou a comentar a situação. "Vocês sabem que a Simaria teve que ser afastada dos palcos. Confesso para vocês que, para mim, é muito ruim estar aqui sem ela. Por mais que talvez eu tenha exagerado no cuidado porque irmão cuida, irmão ama, irmão protege", declarou.

Em julho, Simaria chegou a deixar de seguir Simone no Instagram, aumentando ainda mais os rumores sobre uma possível separação. Em seguida, a cantora deixou de seguir todos os perfis que acompanhava anteriormente.

As irmãs iniciaram a carreira musical na década de 1990, integrando a banda de Frank Aguiar. Em 2007, passaram a fazer parte do Forró do Muído. Mas foi em 2012 que as cantoras finalmente se lançaram como dupla, sendo consideradas precursoras do "feminejo". Elas são responsáveis por diversos hits, como "Loka", "Regime Fechado", "Amoreco", entre outros.

Confira o comunicado completo:

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Escute o podcast clicando aqui.

Tags