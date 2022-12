Festival Baly: empolgação e mistura de ritmos marcam a festa

Juliette, Melim e atrações locais deixaram o público eufórico com "hits" virais e músicas brasileiras consagradas no Festival Baly

O primeiro show de Juliette em Fortaleza, que ocorreu neste sábado, 17, reuniu fãs da paraibana de diversos estados do Brasil. A banda Melim, Rayanne Fortes, Giselle Café, DJ Thieres também foram grandes destaques da noite.

Situado no estacionamento do Shopping Iguatemi Bosque, os portões do Festival Bally, programados para abrir às 17 horas, tiveram abertura somente após às 19 horas devido a atrasos na passagem de som. Mas, os que imaginaram que a animação dos cactos - fãs de Juliette - diminuiu por esse motivo, esteve errado.

O fã clube “Portal Juliette Freire” organizou verdadeiras torcidas para a paraibana nas filas de entrada. Com distribuição de kits com balões coloridos e muita dança enquanto a ex-BBB fazia passagens de som, o pré-evento virou uma verdadeira festa.

Ainda na entrada, duas mulheres chamavam a atenção: as freiras de Sobral que se identificaram como “Irmã Selma” e “Irmã Damira”. A primeira afirmou que é muito fã de Juliette e que o Festival Baly era o seu primeiro show.

“Desde o Big Brother eu acompanho a história da ‘Ju’ e todos os seus stories do Instagram com o dia a dia. Ela é uma inspiração de vida, nos representa”, declara Selma.

Cactos de todas as idades

Elizabete Pereira foi uma das últimas pessoas a chegar na fila de entrada do Festival Baly. Com o coração acelerado, ela conta que achou ter perdido o começo do show de Juliette.

Com 60 anos completados recentemente, Elizabete saiu de Juazeiro do Norte, no Ceará, para aproveitar o seu presente de aniversário: um ingresso para o show. “Eu sou fã da humildade dela”, afirmou com ansiedade pelo show da artista paraibana.

Muito distante da juazeirense, um grupo de quatro adolescentes acampavam na grade de entrada do evento. As meninas - que vestiam camisas com o rosto de Juliette - afirmaram que chegaram às 6 horas da manhã para o festival. Após mais de 12 horas de espera, as jovens já mostravam intimidade com a produção do evento.

Juliette no Festival Baly (Foto: Raquel Aquino/O POVO)



Os shows

Do início ao fim das apresentações, o público vibrou por Juliette. Todos os artistas foram contemplados pela energia dos "cactos", mas a paraibana esteve sempre em protagonismo.

Rayanne Fortes e Giselle Café conquistaram a todos com músicas emblemáticas da música popular brasileira e internacional. Enquanto Rayanne surpreendeu alegremente por seu estilo Jazz Fusion no palco, Giselle pôs todos para dançar com músicas “hit” nas redes sociais.

Quando, em seguida, Melim começou sua apresentação, o público do Festival Baly mostrou toda energia que a banda sempre recebe quando vem a Fortaleza. As músicas dos irmãos Rodrigo, Gabriela e Diogo viraram coro nas vozes que ocupavam o estacionamento do Iguatemi Bosque.

Com fãs cada vez mais ansiosos, Juliette finalmente subiu ao palco e fez quem não a conhecia entender seu protagonismo naquela noite. Com apresentação performática, a cantora passeou por ritmos como MPB, forró “das antigas”, reggae e POP. O corpo de bailarinas da paraibana rapidamente transgrediram em diferentes melodias, incluindo o frevo que esteve presente no show.

Por fim, obedecendo à energia jovem do público, vieram as músicas virais no Tiktok para a apresentação. O Shopping Iguatemi Bosque pôde encerrar o Festival Baly com um show eclético.

Festival Baly

