Eu Odeio Natal: confira 4 curiosidades sobre a série da Netflix

A comédia romântica é uma das mais assistidas na plataforma de streaming Netflix, no Brasil. Veja algumas curiosidades sobre a série Eu Odeio Natal

Produções natalinas costumam fazer sucesso na Netflix. Neste ano, a série italiana "Eu Odeio Natal" é uma das mais assistidas pelos assinantes do streaming no Brasil.

Com um enredo repleto de clichês, a série conta a história de Gianna, uma enfermeira solteira, que está cansada de ser questionada por seus familiares sobre sua vida amorosa.

Para evitar o interrogatório, a protagonista inventa que está noiva e promete levar seu novo companheiro para a ceia de Natal.

Após mentir, Gianna tem uma missão: encontrar um homem em 24 dias para acompanhá-la no jantar. Para que seu plano dê certo, a enfermeira conta com a ajuda de seus melhores amigos, que se dispõem a selecionar dezenas de possíveis pretendentes.

Após sua estreia em 7 de dezembro, a comédia romântica já foi parar no Top 10 da Netflix no Brasil. Devido a isso, O POVO preparou uma lista com curiosidades sobre a série - que variam desde sua criação até a almejada segunda temporada. Confira.

SAIBA como manter seu gato longe da árvore de natal

Eu Odeio Natal: veja 4 curiosidades sobre a série

Abaixo, confira 4 curiosidades sobre o clássico natalino da Netflix, que possui apenas 1 temporada e 6 episódios.

1. Remake

A série "Eu Odeio Natal" foi inspirada na produção norueguesa, também da Netflix, Home for Christmas, uma comédia romântica dirigida por Per-Olav Sørensen. Ambas as séries abordam a pressão e expectativas colocadas sobre pessoas solteiras.

2. Estudantes criaram o enredo



O enredo da série é resultado de um trabalho de dois estudantes de publicidade: Amir Shaheen e Kristian Andersen.

O projeto foi apresentado a The Olso Company, uma agência publicitária da Noruega, que gostou da proposta e os contratou como estagiários e, pouco tempo depois, a Netflix acabou comprando a ideia.

3. Elenco completo italiano

O elenco de "Eu Odeio Natal" é composto apenas por atores renomados do mercado italiano, mas pouco conhecidos internacionalmente. Veja:

Pilar Fogliati (Gianna)

Beatrice Arnera (Titti)

Nicolas Maupas (Davide)

Cecilia Bertozzi (Caterina)

Fiorenza Pieri (Margherita, irmã de Gianna)

Massimo Rigo (Pietro, pai de Gianna)

Sabrina Paravicini (Marta, mãe de Gianna)

Marzia Ubaldi (Matilde)

Marco Rossetti (Carlo)

Alessio Praticò (Mario)

Marcos Vinicius Piacentini (Thomas)

Glen Blackhall (Umberto)

Alan Cappelli Goetz (Diego)

Gabriele Falsetta (Patrizio)

Simonetta Solder (enfermeira-chefe)

Andrea Di Stefano (Dante)

Astrid Meloni (Nina)

Giovanni Anzaldo (Nicola)

Raniero Monaco Di Lapio (ex-namorado de Gianna)

4. Segunda temporada - ALERTA DE SPOILER

O último episódio da série "Eu Odeio Natal" deixa no ar qual pretendente Ginna leva a ceia de Natal. A última cena mostra a protagonista abrindo a porta, mas não é revelado quem estava do outro lado, no entanto, devido à sua expressão facial, fica implícito que é alguém de quem ela gosta.

Devido a este final com gostinho de "quero mais", os assinantes estão questionando se haverá uma segunda temporada. Porém, a renovação da série ainda não foi confirmada, isso porque a plataforma ainda irá analisar se a audiência vale os custos para produzi-la.

Comumente, demora entre um a dois meses até que a Netflix decida ser irá encomendar uma nova leva de episódios.

Vídeo: assista ao trailer da série Eu Odeio Natal

