Inimigos do Natal? Como manter seu gato longe da árvore de natal

Quem é tutor de gatos sabe o desastre que é colocar uma árvore de Natal na mesma casa que um bichano. Os gatinhos são famosos por suas travessuras em épocas natalinas, derrubando árvores e quebrando enfeites. Pensando nisso, o O POVO separou algumas dicas de como conciliar gatos e árvore de Natal, sem precisar abrir mão da tradição.

Os felinos são curiosos e aventureiros. Segundo a médica veterinária Luzia Natthalia Soares, especialista em pequenos animais, esse comportamento é instintivo. Na natureza, eles precisam estar muito atentos às suas presas e às mudanças no seu habitat. Em ambientes domésticos, isso não é muito diferente, eles estão sempre atentos e a qualquer sinal de novidade, eles buscam averiguar. E no caso das árvores natalinas, atacar.

“As árvores de Natal vão chamar atenção pelos estímulos das cores e das estruturas que são diferentes. A presença desses enfeites é um convite bem atrativo para a diversão deles”, explicou a veterinária.

Guilherme Castro, de 20 anos, é tutor de duas gatinhas, Sandy e Lisa, e conta que há 4 anos as peripécias de Natal se repetem. “Todo Natal elas derrubaram a árvore pelo menos uma vez”. Ele comenta que a árvore anterior teve que ser substituída porque havia sido danificada pelas gatas. “A gente teve que comprar outra pra esse ano, mas elas já começaram a destruir também”.

Gatinha Sandy após derrubar a árvore de natal na sala de casa (Foto: Acervo pessoal)



As luzes dos piscas-piscas e a decoração colorida das árvores natalinas, com fitinhas, bolas, e outros pequenos enfeites despertam a atenção desses bichinhos tão agitados. Embora seja engraçado, em alguns casos essa interação dos gatos com as árvores pode dar uma trabalheira para limpar e pode até ser prejudicial para a saúde do felino.

Afinal, qual é a melhor forma de ter uma árvore de Natal em uma casa com bichanos?

Para assegurar o bem-estar do seu pet e não deixar de fazer aquela decoração natalina caprichada, o O POVO selecionou vários modelos que podem ser usados em residências com gatos. Para quem não tem medo de inovar, existem várias opções inusitadas e super criativas, como árvores suspensas na parede, árvores desenhadas ou adesivadas, ou mesmo árvores mais diferenciadas, com pedaços de madeira e outros materiais.

Veja abaixo algumas opções de árvores para os gateiros de plantão:

As árvores adesivadas são bem práticas e podem variar de acordo com o seu gosto, podendo ser mais clássicas ou mais coloridas.

Bem longe dos bichanos, as árvores suspensas são ideais para quem tem filhotes ou para quem tem certeza que os gatos não conseguem escalar a parede. As árvores podem ficar suspensas nas paredes, ou mesmo no teto. Os materiais utilizados podem variar, desde os mais comuns que imitam os ramos de árvores, até a utilização de gravetos. É importante que não existam móveis em volta dessas decorações, para que os mais curiosos não queiram pular.

As árvores de madeira, por serem mais sóbrias e menos coloridas, não chamam tanto a atenção dos felinos e podem passar despercebidas por eles. Já as árvores feitas com caixas podem convidar os bichanos a fazer parte da decoração. Se as caixas forem seguras e estiverem bem fixas na parede com parafusos, por que não? Uma dica é retirar objetos que podem ser quebrados pelos felinos e investir em materiais como plástico, pelúcias e pano.

Já esse internauta gatificou sua árvore

Veja outras formas criativas de proteger sua árvore dos bichanos:

Para quem não quer abrir mão das árvores tradicionais

Para aqueles que querem algo mais convencional, a dica é minimizar os riscos de acidentes. A dica da veterinária Luzia Natthalia Soares é que as árvores naturais devem ser evitadas, pois podem ser tóxicas para o organismos do seu pet, então vale a pena trocar por materiais artificiais.

De acordo com a especialista, as árvores grandes e cheias de ornamentos, com a presença de pisca-pisca oferecem vários riscos, como choques elétricos, queimaduras e ferimentos ocasionados por materiais cortantes, além do perigo da ingestão do vidro, que pode provocar hemorragias internas. Outros pequenos objetos presentes na árvore também são fáceis de serem engolidos. As bolas de vidro também podem quebrar e ferir as patinhas do felino.

A veterinária recomenda adereços mais simples, bolas de plásticos e que o tutor retire pequenos enfeites que podem ser engolidos. Fitas grandes e barbantes também devem ser evitados, pois os gatinhos mais traquinos podem brincar e acabar se enrolando e provocando uma possível asfixia.

Outras dicas são ter uma árvore com uma base fixa, para evitar que seja derrubada pelos bichanos; colocar os enfeites na parte superior da árvore e tentar distrair os gatos com brinquedos.

“No dia que foi instalar a árvore de Natal, é interessante o animal com algum brinquedozinho para o foco dele não ser a árvore de Natal. Assim vai evitar que ele derrube [a árvore] ou vá fazer outra traquinagem”, finaliza a médica.

Para quem acha que mesmo fazendo tudo isso, ainda vai ter problemas com gatinhos mexendo na árvore, uma forma de amenizar a curiosidade do seu pet é decorando o arbusto artificial aos poucos. Ou seja, montar a árvore em um dia e ir adicionando outros enfeites ao longo da semana. Assim a decoração vai perder um pouco do aspecto da novidade e não vai gerar tanto impacto nos pequenos bisbilhoteiros. As árvores quando surgem montadas de uma hora para outra, parecem uma grande aventura convidativa, são quase como caixas e geram bastante entusiasmo.