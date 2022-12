"Viagra, laxante e antidepressivo": família viraliza com amigo secreto de remédio

O vídeo de uma família realizando o amigo secreto de remédios já conta com mais de meio milhão de visualizações só no Twitter.

O fim do ano chegou e com ele as confraternizações e brincadeiras entre familiares e amigos. Na lista de dinâmicas, o amigo secreto já é figurinha carimbada. Mas será se você já viu um amigo secreto de remédio? Essa foi a ideia de uma família de Porto Alegre, que de forma inusitada compartilhou os bastidores da brincadeira nas redes sociais. As imagens cômicas das troca de remédio logo viralizaram no TikTok, ultrapassando meio milhão de visualizações.

Assista ao vídeo:

Em entrevista ao O POVO a gerente de marketing Mariana Ferronato, responsável pela publicação, contou que a ideia surgiu primeiro no seu trabalho, onde sua função exigia pensar em uma brincadeira diferente para as festas de final de ano. Mariana acabou sugerindo fazer um “amigo secreto temático”. As possibilidades eram “amigo bebida” e “amigo remédio”.

Na empresa, o amigo secreto de bebidas acabou ganhando, mas a jovem ficou com a ideia na cabeça e repassou para os seus familiares. “ Eles são super ‘da farra’, topam tudo que é diferente. Aceitaram na hora”, brincou ela.

Mariana contou ainda que o “amigo remédio” só tinha uma regra: não podia remédio com receita. A ideia era comprar remédios típicos da vida adulta, mas que tivessem também “uma pegada mais divertida”, como laxantes, remédios para dores de cabeça, engov, viagra feminino, antidepressivos dentre outros.

Recepção da brincadeira

Como ela imaginava, o “amigo remédio” foi bastante divertido. “A recepção foi ótima. Os jovens acharam engraçado e os mais velhos adoraram”, falou.

Na internet vários usuários se identificaram com a brincadeira. O vídeo publicado por Mariana Ferronato já conta com mais de meio milhão de visualizações no twitter e 80 mil curtidas no TikTok.

Veja abaixo alguns comentários de usuários nas redes



