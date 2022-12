Melim apresenta em Fortaleza novo show que vai do rap ao reggae

Além da Banda, Juliette e atrações locais se apresentam no Festival Baly neste sábado, 17, no estacionamento do Iguatemi Bosque

O Festival Baly acontece neste sábado, 17, e promete movimentar o público de Fortaleza no Shopping Iguatemi Bosque. A banda Melim é uma das atrações principais do evento, juntamente com Juliette, que virá pela primeira vez à cidade. As atrações Rayane Fortes, Giselle Café e Karynna Ferreira também fazem parte do line-up.

Com carreira marcada pelos hits “Meu Abrigo” e “Ouvi Dizer”, Melim retorna a Fortaleza em show inédito para o Festival Baly. Em entrevista ao Vida&Arte, a banda afirmou que a apresentação na capital cearense contemplará músicas dos três álbuns já lançados e de outros artistas admirados por eles.

“Do novo álbum, as músicas ‘Quintal’ , ‘Melhor Remédio' e ‘Mapa’ são algumas que estarão no show. Claro que não podem ficar de fora os grandes hits como ‘Meu Abrigo’, ‘Ouvi Dizer’ e ‘Gelo’”, afirmam.

Melim fala sobre novo álbum “Quintal”



Em novembro, a banda lançou o álbum “Quintal” com parcerias e diferentes gêneros musicais, como o rap e o reggae. Sobre o assunto, Melim afirma que o show em Fortaleza deste sábado também terá uma mistura de ritmos.

“Esse álbum tem 17 músicas e todas vêm acompanhadas de clipes, que vão sendo lançados por blocos e é uma mistura de vários segmentos que gostamos como o pop, MPB, reggae, folk, R&B e rap”, destaca.

Sobre as participações do novo trabalho, os irmãos ressaltam também a colaboração com outros cantores: “Tivemos a honra de convidar artistas e amigos para participar, como a Duda Beat, Natiruts, Vitor Kley, Emicida e Vitão. Cada um com a sua ‘vibe’, com o seu talento e a generosidade somou de uma forma muito legal!”.

Melim sobre relação com Fortaleza

Nascidos em Niterói, Rio de Janeiro, os irmãos Rodrigo, Gabi e Diogo tiveram entrada no mundo da música impulsionada pela participação de Melim no programa Superstar, da TV Globo, em 2016.

Na capital cearense, a banda já realizou diversos shows e garante que tem apreço pela cidade. “A gente ama Fortaleza. É um lugar que sempre recebeu a gente muito bem e a galera canta todas as músicas com alegria, nos trata com maior carinho do mundo e tentamos ao máximo sermos recíprocos”, afirmam.

“Acho que, por conta dessa alegria, sorriso fácil, talento e receptividade, nos identificamos demais com essa galera!”, continuam. Sobre a apresentação neste sábado, os irmãos garantem que será “muito especial” e “cheio de emoção”.

“Não vemos a hora de encontrar a galera de Fortaleza”, finalizam.

Outras atrações do Festival Baly

Além de Melim, Juliette também se apresentará no Festival Baly. Neste sábado, a paraibana e ex-BBB se apresentará em Fortaleza pela primeira vez em um show inédito.

Também entrevistada pelo Vida&Arte, a artista falou sobre novos projetos e a relação com a cidade de Fortaleza. Confira a entrevista clicando aqui.

Com espaço para a cena cearense, três artistas do estado compõem o line-up do Festival Baly. A multiartista Rayanne Forte promete que trará “a pluralidade da música cearense para além do forró” em sua apresentação: “Desde músicas autorais até as releituras, meu show passeia pelo soul, blues, jazz e groove”.

Sobre trazer o Ceará aos palcos em grandes eventos da música, a artista apontou que é "plausível" contemplar a regionalidade em festivais, como acontece com o evento Baly. “Precisamos desenvolver o interesse do público nordestino em consumir o que temos aqui, que, inclusive, é da melhor qualidade”, defende.

Outra atração especial do evento é a cantora cearense Giselle Café, que irá contemplar artistas consagrados e hits do momento com “dancinhas do TikTok” em um show de “forró pop". A artista garante “ferver” no palco e levantar o astral do público. "Quero que o público experimente um misto da pressão da minha voz com pirotecnia e o som contagiante das minhas músicas e arranjos”, celebra.

“Compartilhar o palco com artistas nacionais e uma estrutura extraordinária que teremos no sábado, faz eu me sentir valorizada. Darei o meu melhor no Festival Baly com energia boa e nordestinidade”, afirma.



Festival Baly

Quando: sábado, 17 de dezembro, às 19 horas

Onde: Shopping Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Quanto: R$143 (meia) e R$286 (inteira). Ingressos para o Lounge Open Bar esgotados.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

