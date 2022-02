12 músicas para o fim de semana; de Avril Lavigne a Melim

Avril Lavigne celebra a volta do pop punk com o novo álbum "Love Sux", Doja Cat lança nova música em parceria com Tyga, Ivete Sangala finaliza o "Onda Boa" com um álbum, Natiruts e Melim se une no primeiro "clipe carbono neutro do mundo" e mais. Confira a seleção completa de lançamentos musicais deste fim de semana no Vida&Arte:

1. Avril Lavigne - Love Sux

O sétimo álbum de Avril Lavigne, intitulado "Love Sux", é uma volta aos velhos tempos. Aos 37 anos, ela celebra que o pop punk está novamente em alta entre os adolescentes. Em seu novo álbum, Avril afirmou que fez uma "carta de amor para as mulheres" e incentiva todas a terem sua própria voz, a se valorizar e não deixar ser controlada por ninguém.

Clique aqui para ouvir no Spotify

2. Ivete Sangalo - Onda Boa



Após lançar a série documental "Onda Boa com Ivete", no HBO Max, a cantora agora lança o álbum que traz diversas participações, como Carlinhos Brown em “Mexe a Cabeça”; Gloria Groove em “Onda Poderosa”; Vanessa da Mata em “Tudo Bateu”; Agnes Nunes em “Tudo Vai dar Certo”; e Iza em “Salve Baby”.

Clique aqui para ouvir no Spotify

3. Tyga e Doja Cat - Freaky Deaky

Tyga e Doja Cat se uniram para lançar a faixa "Freaky Deaky", acompanhada de um clipe bem sensual que já está disponível no YouTube.

Clique aqui para ouvir no YouTube

4. Natiruts e Melim - De Tanto Sol



"De Tanto Sol", videoclipe da Natiruts com a participação da Melim, chegou fazendo diferença no meio ambiente. Gravado em Fernando de Noronha, é o primeiro clipe carbono neutro do mundo. Isso significa que as emissões de carbono geradas com a produção do vídeo foram compensadas com ações que evitam o desmatamento e, consequentemente, a emissão de gases de efeito estufa.

Clique aqui para ouvir no YouTube

5. Rosalía - Chicken Teriyaki

Rosalía lançou o terceiro single de seu próximo álbum. Intitulada "Chicken Teriyaki", a faixa ganhou um clipe em um estúdio de dança e rendeu muitas coreografias.



Clique aqui para ouvir no YouTube

6. Laura Pausini - Scatola



Laura Pausini lança o clipe da música "Scatola", que conta com cenas exclusivas do filme original Amazon "Laura Pausini - Prazer Em Conhecer". Escrito por Ivan Cotroneo e Monica Rametta e dirigido por Ivan Cotroneo, o filme estreia dia 7 de abril.

Clique aqui para ouvir no YouTube

7. Giulia Be - 2 Palabras



Giulia Be lançou mais um single em espanhol. "2 Palabras" conta a história de um homem arrependido que quer de volta seu grande amor.



" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Clique aqui para ouvir no YouTube

8. Matheus Fernandes e Xand Avião - Balanço da Rede



Após os sucesso "Baby me atende" e "Coração Cachorro", Matheus Fernandes se une a Xand Avião para lançar "Balanço da Rede". O videoclipe é dirigido por Pedro HD e possui produção musical assinada por Igor Costa.

Clique aqui para ouvir no YouTube

9. Florence + The Machine - King



Florence and The Machine está de volta com o lançamento do clipe de "King". A produção foi dirigida pelo cineasta Autumn de Wilde.



Clique aqui para ouvir no YouTube

10. (Poesia Acústica) Pra Sempre - Filipe Ret, Caio Luccas, Bin, Budah, Borges ,Marina Sena, Teto e Luiz Lins



O Poesia Acústica chega a sua 12ª edição, intitulada "Pra Sempre", e reúne os artistas Filipe Ret, Caio Luccas, Bin, Budah, Borges, Marina Sena, Teto e Luiz Lins.



Clique aqui para ouvir no YouTube

11. Troye Sivan e Gordi - Wait

Troye estreou nas telas com o filme "Three Months", da Paramount Plus, e lança uma música para a trilha sonora de seu personagem. "Wait" é uma parceria com a artista australiana Gordi.

12. Banana Scrait - Manhã de Carnaval

O duo cearense Banana Scrait lança clipe "Manhã de Carnaval". Dando forma à sua versão da canção de Luiz Bonfá, os músicos participam de uma folia com Papangus, foliões inspirados pela cultura pagã e que se mantém tradicionais no litoral cearense.

Clique aqui para ouvir no YouTube

