Juliette se apresenta neste sábado, 17, no Iguatemi Bosque

Juliette, Melim e atrações locais se apresentam no Festival Baly nesta sábado, 17, no estacionamento do Iguatemi Bosque

Mais um evento desponta em Fortaleza. É o Festival Baly, que ocorre neste sábado, 17, no shopping Iguatemi Bosque, e já inicia com um feito para movimentar a Cidade: o primeiro show de Juliette em Fortaleza. Além da cantora e compositora paraibana, a festa recebe no palco os shows de Melim, Rayane Fortes, Giselle Café e Karynna Ferreira.



Com forte presença digital e mais de 32 milhões de seguidores só no Instagram, Juliette ganhou imensa popularidade durante e após participar e vencer o Big Brother Brasil 21. Com destaque pela cantoria despretensiosa durante o programa, a advogada e maquiadora conquistou os palcos e as rádios do Brasil com o sucesso de seu primeiro EP, que conta com músicas como “Diferença Mara” e “Bença”.



Em entrevista ao Vida&Arte, a cantora comemorou seu sucesso recente. “Esse último ano foi incrível. Ver o reconhecimento de tanta gente sobre o meu trabalho é gratificante demais. Como artista e como pessoa, acho que estamos sempre em construção e o meu próximo passo na música é manter esse ritmo”, conta a paraibana.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A artista também mencionou futuros projetos e afirmou que está “estudando novas possibilidades" em busca da evolução em sua carreira. “Não sei se vai ser um EP, um álbum, ou em qual formato. O importante é que seja do jeitinho que eu gosto”, afirma, evitando spoilers.



Mesmo tendo realizado um show com Gilberto Gil e já tendo gravado com o cearense Welisson em música do produtor Papatinho, Juliette não possui lançamentos próprios com artistas nordestinos. No entanto, ela garante que colaborações regionais estão entre os seus projetos. “Quero muito poder fazer parcerias com vozes do Nordeste, a cultura nordestina faz parte do meus pilares”, reforça.



Mesmo que seja a primeira apresentação de Juliette em Fortaleza, a relação da artista com a Cidade é antiga e ela destaca que foi “contagiada” pelo amor dos fortalezenses.

“Sempre tive muita admiração pelas pessoas de Fortaleza, pessoas inteligentes, criativas, que amam sua cidade e região, e transmitem esse amor e devoção para todo mundo à sua volta. Eu amo Fortaleza”, conta. Ela lembra ter curtido o Carnaval fora de época por aqui. “Já tenho uma relação antiga com a Cidade. Conheço demais, tenho amigos e até morei com uma amiga daí. Já fui para o Fortal e outras festas, me diverti bastante”, conta.



Outras atrações do Festival Baly

Além de Juliette, Melim, dono de sucessos como “Meu abrigo” e “Ouvi dizer”, também terá apresentação no Festival Baly. Em novembro, o grupo lançou o álbum "Quintal" que mistura os ritmos rap, reggae e pop com participações de Emicida, Vitor Kley, Natiruts e Duda Beat nas canções. Na capital cearense, o show da banda terá apresentação inédita.



Com espaço para a cena cearense, três artistas cearenses fazem parte do line-up do evento. A multiartista Rayanne Forte promete que trará “a pluralidade da música cearense para além do forró” em sua apresentação: “Desde músicas autorais até as releituras, meu show passeia pelo soul, blues, jazz e groove”.



Sobre trazer o Ceará aos palcos em grandes eventos da música, a artista apontou que é "plausível" contemplar a regionalidade em festivais, como acontece com o evento Baly. “Precisamos desenvolver o interesse do público nordestino em consumir o que temos aqui, que, inclusive, é da melhor qualidade”, defende.



Outra atração especial do evento é a cantora cearense Giselle Café, que irá contemplar artistas consagrados e hits do momento com “dancinhas do TikTok” em um show de “forró pop". A artista garante “ferver” no palco e levantar o astral do público. "Quero que o público experimente um misto da pressão da minha voz com pirotecnia e o som contagiante das minhas músicas e arranjos”, celebra.

“Compartilhar o palco com artistas nacionais e uma estrutura extraordinária que teremos no sábado, faz eu me sentir valorizada. Darei o meu melhor no Festival Baly com energia boa e nordestinidade”, afirma.



Sobre o assunto Juliette usa look inspirado na Copa do Mundo para show em São Paulo

Juliette rebate críticas sobre sua apresentação na Globo; entenda

Cearense Welisson lança música com Juliette, Xamã e L7nnon

Escola de samba quer Juliette como Rainha de Bateria

Festival Baly

Quando: sábado, 17 de dezembro

Onde: Shopping Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Quanto: R$143 (meia) e R$286 (inteira). Ingressos para o Lounge Open Bar esgotados

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags