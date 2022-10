Escola de samba quer Juliette como Rainha de Bateria

A cantora Juliette está na mira da Imperatriz Leopoldinense. A ex-BBB foi convidada pela direção da escola de samba para ser a Rainha de Bateria no Carnaval de 2023.

A decisão foi motivada pelo enredo da escola, situada no Rio de Janeiro. A Imperatriz vai se inspirar nos cordéis nordestinos para contar a história de Lampião no céu e inferno.

De acordo com informações do colunista Léo Dias, do portal Metrópoles, Juliette foi convidada para ir à frente da bateria. O posto estava sendo ocupado pela cantora Iza, que anunciou a saída no dia 18 de outubro.

A ruptura teria sido motivada pela ausência da artista em momentos importantes, justificada por incompatibilidade de agendas.

