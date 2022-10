Cearense Welisson lança música com Juliette, Xamã e L7nnon

Canção faz parte do projeto Papasessions, da produtora Papatunes Records e já está disponível em todas as plataformas de áudio

O cearense “cabra da peste” Welisson dá sua voz em “França”, nova música lançada em parceria com Juliette, Xamã e L7nnon. Décima edição do projeto “Papasessions”, da produtora Papatunes Records, o trabalho foi publicado na tarde desta sexta-feira, 28 de outubro, em todas as plataformas de áudio (clique aqui para ouvir).

Cria da Aerolândia, Welisson acumula mais de 37 milhões de visualizações no YouTube com suas músicas que buscam a valorização da cultura nordestina. Somado ao barulho feito nas redes sociais, ele firmou um contrato com a Papatunes, marca que já assinou canções com nomes como Anitta, Ludmila e Snnop Dogg.

Em “França”, ele aparece ao lado de dois dos principais rappers nacionais, donos de hits como “Malvadão 3” e “Aí preto”, além de participações no Poesia Acústica. Juliette, por sua vez, após ingressar no mundo musical, participa de seu primeiro rap.

O lançamento desta sexta também marca um ponto de virada na carreira de Welisson, que surgiu para o Brasil com letras mais agressivas e rebeldes, típicas de um jovem de 18 anos. No fim de julho, ele foi convidado para o UP Gamer+, programa de entrevistas e jogos eletrônicos do O POVO Mais.

Na oportunidade, ele revelou que iria passar a falar de amor em seus trabalhos e que estava preparando “projetos grandiosos” que poderiam levar sua carreira para outro patamar.

Recentemente, Welisson foi anunciado no Rep Festival, maior evento de rap do Brasil, que acontece em fevereiro de 2023, no Rio de Janeiro. Além dele, os únicos cearenses que estão escalados são Matuê e Don L.



