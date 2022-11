Juliette rebate críticas sobre sua apresentação na Globo; entenda

A cantora se apresentou no programa "Vem que tem" e seu desempenho não agradou aos internautas

Na sexta-feira, 19, a cantora Juliette se apresentou no programa “Vem que Tem”, da Rede Globo. Apresentado por Fábio Porchat e Juliana Paes, a atração, que misturou música e brincadeiras com ações publicitárias, teve a campeã do BBB21 como uma de suas atrações. Entretanto, nas redes sociais, a artista foi alvo de críticas.

O desempenho vocal de Juliette dividiu opiniões entre os internautas. “Eu achei que já tinha ouvido tudo de ruim até ouvir Juliette cantando ‘Cansar de Dançar’, quem foi a pessoa que disse que ela sabe cantar??? quem merece?”, reclamou um internauta. “Acho que ela cansou foi de cantar”, criticou outro.

Já outros teceram comentários como uma forma de aconselhar a cantora: “Eu acho que você tem que ter uma autocrítica e perceber que ainda não está legal cantando ao vivo, estudar mais um pouco, ensaiar mais e depois voltar. Não se baseie em fãs eufóricos seus, porque eles vão sempre fingir ou artistas querendo buzz em cima de você.”

Após a enxurrada de críticas, Juliette Freire escreveu em seu Twitter que teve um problema com seu retorno: “Antes que o tribunal comece o julgamento… tive um problema no fone e não me ouvia, mas tentei fazer o melhor”, publicou a cantora.

Antes que o tribunal comece o julgamento... tive um problema no fone e não me ouvia, mas tentei fazer o melhor. ❤ — Juliette (@juliette) November 19, 2022

