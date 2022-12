Juliette usa look inspirado na Copa do Mundo para show em São Paulo

Com um macacão verde brilhante, Juliette se apresentou na noite da última segunda, 28, em festa especial para a Copa do Mundo no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A vencedora do BBB 2021 se apresentou ao lado de nomes conhecidos na música, como Dilsinho e o cearense Matheus Fernandes.

“A saudade que eu tava de vocês, dos shows, do palco… foi lindo, São Paulo!”, declarou a cantora em postagem no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette)

Ainda em clima de Copa do Mundo, durante os ensaios a paraibana apostou no verde e amarelo para homenagear e torcer para o Brasil, que venceu por 1x0 contra a Suíça no jogo de ontem, 28.



