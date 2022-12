Shopping de Fortaleza sorteia motos e vale-compras em campanha de Natal

Para incentivar os clientes a concentrarem suas compras no empreendimento, o Grand Shopping preparou uma campanha especial de Natal, onde sorteará R$ 20 mil em vale-compras e três motos Honda 0 km.

A campanha iniciou em 1º de dezembro e vai até dia 2 de janeiro de 2023. A cada R$ 100,00 em compras, o cliente tem direito a um cupom para concorrer aos vale-compras e motos. O Posto de Troca dos cupons será ao lado das lojas Renner, no primeiro piso. A campanha terá 13 sorteios ao longo do período. Confira as datas abaixo

Cronograma de sorteios:

12/12: um vale-compra

16/12: um vale-compra

19/12: um vale-compra

23/12: um vale-compra

24/12: uma moto e um vale-compra

26/12: um vale-compra

28/12: um vale-compra

30/12: um vale-compra

02/01: duas motos e dois vales-compra

