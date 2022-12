Papai Noel comemora vitória do Brasil em shopping em Fortaleza; veja vídeo

No shopping RioMar Kennedy até o Papai Noel entrou no clima de festa pelo triunfo da seleção na Copa do Mundo do Catar

A vitória do Brasil por 1 a 0 sobre a Suíça agitou a torcida cearense em diversos pontos de Fortaleza. No shopping RioMar Kennedy até o Papai Noel entrou no clima de festa pelo triunfo da seleção na Copa do Mundo do Catar. Veja abaixo:

Cearenses se reúnem em Fortaleza para assistir duelo contra Suíça

O segundo duelo da seleção brasileira mobilizou torcedores cearenses em Fortaleza, espalhados por bares, barracas de praia e ruas da cidade. Em Jericoacoara, a presença de turistas para assistir o confronto também foi intensa.

Ambulantes aproveitam transmissão do jogo do Brasil na Praça do Ferreira

O duelo entre Brasil e Suíça pode ser um momento de lazer para a maioria dos torcedores, mas para alguns ambulantes é uma ótima oportunidade para alavancar as vendas. É o caso dos autônomos Marcelo Tavares, Francisco e Ana Maria, que estão na Praça do Ferreira aproveitando a boa quantidade de pessoas que foram acompanhar o jogo em um telão montado no local.

