Shopping de Fortaleza realiza campanha solidária para ajudar abrigos de idosos

Com o objetivo de proporcionar um Natal mais especial para idosos que vivem em abrigos da Capital, a campanha “Um sonho pra chamar de meu” está arrecadando doações de presentes para o abrigo de idosos Olavo Bilac ou valores a partir de R$ 10 para o Lar Torres de Melo, ambos em Fortaleza. A ação social, lançada em 2016, está em sua sétima edição, sendo uma iniciativa do shopping RioMar Kennedy em parceria com o Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromissos Sociais (IJCPM).

A partir da arrecadação de doações e de pedidos feitos ao Bom Velhinho, a iniciativa já realizou o sonho de centenas de pessoas idosas que não têm contato com suas famílias, parte delas em situação de abandono ou violência familiar. Os pedidos variam de objetos materiais até simples demonstrações de afeto como uma visita e um abraço.

Para participar da ação, é necessário conferir a lista de pedidos feitos ao Papai Noel das quase 80 pessoas assistidas pelo abrigo de idosos Olavo Bilac. Depois, basta “adotar um sonho” no balcão de informações da campanha no Piso L1 do shopping, próximo ao Kina do Feijão Verde. O doador tem até 20 de dezembro para levar o presente, com a identificação do idoso para o Sac, também no piso L1, no horário de funcionamento do shopping.

As doações também podem ser financeiras, com valores a partir de R$ 10. Para doar, o interessado pode acessar a aba “Ação Solidária” na plataforma digital do RioMar Kennedy Online, até 6 de dezembro. Todo o valor arrecadado será destinado diretamente ao Lar Torres de Melo, também na Capital.

