Evento gratuito "Natal: Música e Fé" emociona público em shopping de Fortaleza

Celebração reuniu o público em comemoração do Natal do Shopping RioMar Fortaleza

O evento “Natal: Música e Fé”, promovido pelo O POVO em parceria com o shopping RioMar Fortaleza emocionou o público na noite desse sábado, 3. A celebração contou com ato ecumênico e apresentações sob o comando do maestro Poty Fontenelle em comemoração ao Natal.

A ação, que ocorreu na praça de alimentação do shopping, contou com a presença do padre Oliveira, da Paróquia da Paz; do pastor Mário Levy, da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém; e de Antônio José Farias Trajano, do Grupo Espírita Paz e Bem. Houve ainda apresentação de tenores e de corais de Fortaleza.

O objetivo do evento era unir a arte e a religiosidade, a partir da música e da oração realizada pelos representantes das três igrejas. Para a idealizadora do evento, a jornalista Lêda Maria, a celebração buscou promover a paz por meio da união, em tempos tão necessários.

“Esse momento foi profundamente emocionante, não só pelo seu conteúdo, mas pela imagem que cada um deles traduziu do menino Jesus. Foi um momento de realmente muita emoção. Ali não tinha igreja, não tinha cor, não tinha linguagem individual. Tinha o coletivo”, ressaltou.

Além das orações, os corais do espetáculo musical, acompanhados pela plateia, cantaram clássicos natalinos. A programação finalizou com a famosa canção “Noite Feliz”, que sensibilizou o público.

“Foi emocionante demais você ver aquele shopping, com aquela clientela que poderia estar ali olhando a vitrine, comprando. Então, terminou “Noite Feliz” e as pessoas se abraçaram. Um gesto natural provado pela própria linguagem artística da música. Nós começamos dezembro convocando a cidade para usar o que tem de mais bonito, que é a sua sensibilidade, a sua emoção, a sua palavra de afeto e compreensão para as pessoas. O natal não pode ser diferente”, considerou a jornalist.

De acordo com Lêda, a celebração foi acompanhada por cerca de 400 pessoas, que, além de estarem na praça de alimentação, se reuniram para assistir ao espetáculo em lugares variados do shopping, como as escadas, as portas das lojas e locais de outros andares do prédio.

A organização do evento contou com a participação de mais de 100 pessoas, entre as vozes, elementos da orquestra e equipe de apoio. A idealizadora do evento ressaltou que o grupo já planeja repetir o espetáculo no Natal de 2023.