Em Icapuí, festival reúne mais de 50 músicos nesse fim de semana

A segunda edição do Festival de Música da Rota das Falésias tem início nesta sexta-feira, 9, na Praia de Redonda, em Icapuí, no litoral leste cearense. O evento reúne mais de 50 músicos, autores e intérpretes de 26 canções e segue até domingo, 11.

O festival teve inscrições abertas a autores e autoras de todo o País. As canções selecionadas disputam a semifinal na sexta e no sábado, com a final no domingo, com um total de R$10 mil em premiação. O evento é promovido pelo Cais Bar da Redonda e terá início às 22 horas em cada noite.

"Optamos por manter a realização do evento, mais uma vez com investimento de recursos próprios em prol do fortalecimento da cena musical cearense, da manutenção do festival no calendário do nosso Estado, esperando que na terceira edição possamos contar com o devido reconhecimento da política cultural à importância desse grande encontro entre tantos e tantas artistas do Ceará", destaca Joaquim Ernesto, organizador e produtor do festival.

São 20 músicas classificadas na categoria Nacional e seis na categoria Rota das Falésias.



2° Festival de Música da Rota das Falésias

Onde: Cais Bar da Redonda, em Icapuí-CE.

Quando: de sexta, 9, a domingo, 11, às 22 horas

É cobrado couvert artístico individual

Canções de sexta-feira, 9

1. "Flores de papel" (Jota Santos/ Icapui-CE) Intérprete: Jota Santos.

2. "Boneco de Olinda" (Eduardo Ferraz/ João Pessoa-PB) Intérprete: Ed. Rocha

3. "Bem que tentei" (Dalwton Moura/ Fortaleza-CE - Roberto Menescal/ Rio de Janeiro-RJ) Intérprete: Juruviara

4. "Como se fosse eu" (Isaac Candido e Iris Cavalcante/ Fortaleza-CE) Intérprete: João Victor.

5. "Qualquer segundo" (Silvio Barreira e Juca Barreto/ Fortaleza- CE) Intérprete: Masor Costa

6. "Tudo que se quer ou não" (Serrão de Castro/ Fortaleza-CE) Intérprete: Serrão de Castro

7. "Trajetória" (Marisol Senese e Dalvi Vidal/ Fortaleza-CE) Intérprete: Marisol Senese

8. "Ser de luz" (Geová Costa/ Icapuí-CE) Intérpretes: Geová Costa e Gláucia Lima

9. "Não vá, meu bem" (Jairo Ponte e Ceu Oliveira/ Icapuí-CE) Intérpretes: Jairo Ponte e Ceu Oliveira

10. "Última sessão" (Evaristo Filho e Iran Bezerra/ Fortaleza-CE) Intérprete: Iran Bezerra

11. "Ciranda de lá" (Barbara Xavier/ Meruoca-CE) Intérprete: Barbara Xavier

12. "Inédito" (Silva Barros e Rodrigo Marques/ Quixadá-CE) Intérprete: Alef Inácio

13. "Um sonho na gaveta aberta" (Álcio Barroso/ Itapipoca-CE) Intérprete: Álcio Barroso

Canções de sábado, 10

14. "Paranóia" (Alana Alencar e Marcelo Melo/ Fortaleza-CE) Intérpretes: Alana Alencar e Marcelo Melo

15. "Contos de um lugar" (Fernando Rosa/ Fortaleza-CE) Intérprete: Felipe Viana

16. "Poetas cantadores" (Cleilson Ribeiro/ Barro-CE) Intérprete: Sócrates Gonçalves

17. "Vem pra mim" (Emanuel Ribeiro e David Simplício/ Fortaleza-CE) Intérprete: Alline Almeida

18. "Negro" (Marcelo Randemarck e Roberto Homem/ Natal-RN) Intérprete: Arnaldho Sá

19. "A liberdade de viver" (Edinho Vilas Boas e Chico Araujo/ Fortaleza-CE) Intérprete: Edinho Vilas Boas

20. "É de boa" (Jon Soares, João Pirambu, Gylmar Chaves/ Fortaleza-CE) Intérpretes: Jon Soares e João Pirambu

21. "13" (Paulo Araujo/ Fortaleza-CE) Intérprete: Claudine Albuquerque

22. "Eu e você" (Alan Morais, Roberta Laena, Alan Mendonça/ Fortaleza-CE) Intérprete: Alan Morais

23. "Minha sogra esperança" (Alves Nascimento e Amarílio Alencar/ Fortaleza-CE) Intérpretes: Amarílio Alencar e Alves Nascimento

24. "Nuvem" (Jord Guedes/ Fortaleza-CE) Jord Guedes

25. "Petit poá" (Assis Ximenes e Humberto Pinho/ Fortaleza-CE) Humberto Pinho

26. "Vida" (Fernando Abreu, Tarcísio Sardinha/ Fortaleza-CE - Paulinho Pedra Azul/ Pedra Azul-MG). Intérprete: Fernando Abreu

