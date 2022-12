Show de Céu na Estação das Artes tem alteração na retirada de ingressos

Apresentação da cantora na programação do Fotofestival Solar acontece neste sábado, 10, gratuitamente e com acesso limitado

A cantora paulistana Céu se apresenta gratuitamente em Fortaleza neste sábado, 10, às 22h30min, dentro da programação da segunda edição do Fotofestival Solar. O show acontece na Estação das Artes, no Centro, e terá distribuição limitada de 1,5 mil pulseiras para o público.

A partir das 9 horas do sábado, as pessoas interessadas devem retirar ingresso virtualmente na plataforma Sympla. Já à noite, a partir das 21 horas, basta apresentar o ingresso na entrada da Estação para trocar pela pulseira de acesso.

Será permitido somente um ingresso por CPF. Menores de 18 anos podem entrar no evento, mas somente acompanhados por responsáveis e com ingresso próprio emitido. Não será permitida a entrada com bebidas e comidas. Não é possível deixar o equipamento e retornar, mesmo com pulseira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Reconhecida pelos trabalhos autorais, a artista lançou no final de 2021 o disco "Um Gosto de Sol", no qual interpreta canções reconhecidas de compositores como João Gilberto, Sade, Jimi Hendrix e Fiona Apple. O show deste sábado será focado no repertório do mais recente trabalho musical da artista.

O Fotofestival Solar, dedicado à fotografia e artes visuais, segue com programação gratuita até domingo, 11, em espaços da Estação das Artes, no Centro, e no Museu da Imagem e do Som do Ceará.



Show "Um gosto de sol", de Céu

Quando: sábado, 10, às 22h30min

Onde: Estação das Artes(rua Dr. João Moreira, 540, Centro)

Entrada gratuita.

Retirada de ingressos (1 por CPF) a partir de 9 horas do sábado, 10, pelo link sympla.com.br/estacaodasartesce. Para entrada na Estação, basta apresentar a partir de 21 horas o ingresso e trocar pela pulseira de acesso



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags