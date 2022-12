Margareth Menezes teria aceitado convite para ser ministra da Cultura

A cantora e compositora baiana Margareth Menezes deve ser a próxima ministra da Cultura do Brasil, compondo equipe do futuro governo Lula. De acordo com o colunista Renato Rovai, da Revista Fórum, interlocutores ligados ao presidente eleito confirmaram a decisão pelo nome da artista, que foi defendido pela futura primeira-dama Janja Lula. O retorno do Ministério da Cultura foi uma das promessas do petista para o setor na campanha.

Já ao site Poder360, a artista confirmou uma conversa com Lula, mas afirmou não poder detalhar o encontro ou adiantar a decisão.

Ainda em novembro, Margareth Menezes foi anunciada como membro da equipe de transição para o novo governo Lula no grupo temático da cultura. O nome da baiana surgiu forte entre os cotados, assim como o de outras artistas como Lázaro Ramos, Emicida e Marieta Severo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O perfil da artista, uma mulher negra e nordestina, teria sido então requisitado pelo próprio presidente eleito. Na gestão de 2002, Lula indicou o cantor e compositor baiano Gilberto Gil para assumir o MinC, função que ocupou entre 2003 e 2008.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags