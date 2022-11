Casagrande questiona foco de Neymar para Copa do Catar

O comentarista relembrou o comportamento do atacante em 2018 e analisou o atual momento do jogador

Após o técnico Tite divulgar a lista dos jogadores que irão defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, nessa segunda-feira, 7. Casagrande opinou sobre as escolhas e questionou se Neymar estará focado. O comentarista relembrou o comportamento do atacante em 2018 e analisou o atual momento do jogador.

"A minha lista de atacantes começa pelo Neymar. Principal jogador da Seleção, mas que teve um comportamento ridículo em campo na Copa da Rússia, virando piada no mundo todo e apelidado de cai-cai. Mas acredito que, nessa Copa, poderá estar mais focado e pensando em jogar bola, não em ser celebridade", iniciou Casagrande em seu blog no Uol Esporte.

“Não estou levando em consideração quem diz que está em uma fase espetacular, porque só destacam os gols e as assistências que faz no Campeonato Francês. Mas omitem que em cinco jogos da primeira fase da Champions, só fez um gol, e contra o Maccabi Haifa", continuou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após a declaração de Casagrande, as redes sociais foram bombardeadas com críticas a ele. Um dos usuários indagou “qual a moral” que o ex-jogador tem para falar sobre o Mundial e que o comentarista está “torcendo contra”.

Ainda em seu blog, Casagrande fez sua própria convocação, pontuando atletas que faltaram na lista de Tite e explicando o porquê deveriam estar.

"Gerson (Olympique de Marselha) é um jogador que foi injustiçado pelo ‘antigo’ treinador. Também convoco Gabriel Magalhães (Arsenal), que está numa grande fase no líder da Premier League. Gabriel (Flamengo), que jamais poderia ficar de fora pelo número impressionante de gols que faz. Atacante surpresa: levo com toda justiça o Dudu (Palmeiras)", finalizou.

Sobre o assunto Blatter revela arrependimento por escolha do Catar: "Foi uma escolha ruim"

Álbum de figurinha da Copa 2022: só um jogador não foi convocado

Comissão técnica da seleção brasileira justifica a convocação de Daniel Alves

Tags