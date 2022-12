Leifert responde acusações de Casagrande sobre perseguição: "É falso"

Tiago Leifert publicou em seu perfil no Instagram um texto no qual responde às acusações de Walter Casagrande sobre tê-lo prejudicado e o ridicularizado dentro da TV Globo.

Na última quarta-feira, 7, o ex-jogador Walter Casagrande publicou em sua coluna no UOL um texto de opinião sobre polêmicas que envolvem a seleção brasileira na Copa do Mundo. Entre as pessoas criticadas, Tiago Leifert foi mencionado pela relação com os atletas.

“Acho interessante quando se une a eles um jornalista esportivo que representa a burguesia reacionária que se impõe através de carteirada. Estou falando do Tiago Leifert, que tentou me prejudicar, e existem provas sobre isso, até em vídeo na internet”, afirmou.

O ex-jogador deu sequência falando sobre a relação com o ex-apresentador: “Ele tentou me ridicularizar algumas vezes ao vivo, na TV Globo, para favorecer comentaristas amigos. Ele desrespeitava superiores na frente de todos por ser filho de diretor”.

Finalizando a presença de Tiago Leifert em sua coluna, Casagrande acusou o ex-apresentador de ter pedido demissão do ex-jogador depois dele ter publicado um texto contrário a um feito por ele na mesma coluna. “Ele não gostou, pediu ao diretor para que eu fosse demitido. No 'eu' ou 'ele', foi Tiago quem saiu”, concluiu.

Resposta de Tiago Leifert

Na tarde desta quinta-feira, 8, Tiago Leifert publicou um texto no Instagram sobre as acusações do ex-jogador.

Com uma captura de tela do texto que Casagrande o menciona, ele inicia: “Escrevo esse texto em missão de paz. Casagrande: não te conheço direito, mal conversamos na vida, não temos nenhuma intimidade e por isso não tenho nem nunca tive seu telefone. Espero que chegue em você”.

O ex-apresentador, então, afirma que o que foi dito sobre ele não é verdade, pois, segundo ele, nunca destratou nenhum “chefe” e possui boa relação com eles. Em seguida, Tiago relembra situações que os envolvem.

“Quando saí da Globo ano passado, fui homenageado ao vivo no horário nobre (outra coisa que não temos em comum). Tanto é que estou lá no Esporte de novo! Me chamaram para voltar, estou na mesma redação e com a mesma turma. Se você tem alguma prova, data, hora, email, fico no aguardo”, afirma.

Sobre as acusações, ele desmente: “Eu nunca tentei te prejudicar, jamais faria isso com você ou qualquer pessoa. A história que você conta não tem sentido algum: você sempre foi o comentarista número 1 da Globo, sempre nas maiores viagens, nos melhores jogos, nunca ninguém te prejudicou. E nós não trabalhamos juntos, certo?”

“Eu nunca tive nenhuma ingerência sobre sua escala ou de qualquer narrador ou comentarista, nunca fui chefe de redação, nunca fui diretor. Mal nos encontramos, mal nos falamos, nunca sequer estivemos em uma sala de reunião juntos, se dividimos um 'ao vivo' 3x na vida foi muito”, continua.

O ex-apresentador dá sequência ao texto falando sobre sua saída na revista mencionada por Casagrande, segundo ele, sua saída havia sido voluntária e amigável. “Me dou tão bem com o pessoal lá que fui capa ano passado e eleito homem do ano na categoria televisão”, conta.

“Nós discordamos em várias coisas sobre a vida e a bola, e isso é do jogo. Você acha que não precisamos do Neymar para o Hexa, eu discordo bastante, e ambos vocalizamos isso. É a bola! Faz parte da resenha esportiva. Temos outras discordâncias, super normal. De resto, o que você escreveu de mim é falso, numa prática que me parece ser o oposto de tudo que você prega”, finaliza.

