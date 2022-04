Tiago Leifert volta à Globo para narrar os jogos da Copa do Mundo do Catar

O ex-apresentador do Big Brother Brasil e The Voice Brasil, Tiago Leifert, vai narrar jogos da Copa do Mundo pelo Sportv e GloboPlay. A novidade foi anunciada pelo diretor de Esportes da emissora, Renato Ribeiro, nesta sexta-feira, 29.

Esta não será a primeira vez que Leifert estará no comando das partidas de futebol. Ele narrou várias temporadas do simulador de futebol para videogames, Fifa, ao lado do comentarista Caio Ribeiro. No ano passado, o game passou a ser narrado pelo jornalista e narrador profissional, Gustavo Villani.

Tiago fará uma narração por dia, que será exibida no canal Sportv 2 com transmissão simultânea da GloboPlay. A partida também estará disponível na plataforma de streaming para não assinantes do pacote esportivo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Eu amo a Copa do Mundo. Decidi ser jornalista e seguir carreira na televisão aos 14 anos, na Copa de 1994. Depois, na Copa de 2010, a 'Central da Copa' mudou minha vida e, por causa dela, eu segui caminho no entretenimento", afirmou o jornalista ao site G1 do Rio de Janeiro.

"Estava louco de vontade de fazer alguma coisa na Copa do Mundo e estou muito feliz de estar de volta, pelo menos durante o Mundial."

A Copa do Mundo será disputada dos dias 21 de novembro a 18 de dezembro, no Catar. O Brasil se classificou para o Mundial com a melhor campanha das Eliminatórias entre os países da América do Sul. Por conta disso, a Seleção retornou ao topo do raking da Fifa, deixando para trás seu algoz em 2018, na Rússia, a Bélgica.



Tags