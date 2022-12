Vampeta revela incômodo de pentacampeões com críticas de Casagrande

Em seu blog no UOL, o ex-jogador Walter Casagrande direcionou críticas aos brasileiros pela "arrogância e distância que se colocam do nosso povo"

Na goleada do Brasil por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, os pentacampeões Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos e Ronaldo marcaram presença nas tribunas, juntos do presidente da Fifa, Gianni Infantino. Em seu blog no UOL, o ex-jogador Walter Casagrande direcionou críticas aos brasileiros pela "arrogância e distância que se colocam do nosso povo", comparando com os argentinos Batistuta, Crespo, Sorin e Cambiasso, gravados torcendo pela equipe de Messi e companhia.



Na Jovem Pan, Vampeta, que também fez parte da seleção brasileira pentacampeã em 2002, revelou que as críticas de Casagrande geraram incômodo entre os integrantes daquele grupo.

"A câmera no jogo do Brasil sempre pega o Kaká, Ronaldo, Roberto Carlos e o Cafu. Tá dando a maior polêmica e eu vou contar. Tem um grupo de 2002 e os caras estão put… com o Casagrande. Ele postou um vídeo falando que Batistuta, Sorín, Cambiasso e Crespo assistem aos jogos da seleção da Argentina no meio da torcida e os ex-ídolos brasileiros se sentam ao lado do Infantino e do Emir e não transbordam essa simpatia para o povo brasileiro", disse Vampeta.

"O Kaká, que é da igreja, postou que eles estão trabalhando contratados pela Fifa, como têm outros campeões mundiais. O comentário mais simples foi do Kaká: ‘Ele trabalhou tanto tempo na Globo, porque ele não saia dos estúdios e ia para o meio da torcida?’. Esse foi o mais simples do Kaká, que é da igreja. Se eu for mostrar o resto vai dar uma confusão do c…, eu não quero essa parada. Por mais que não pareça, eu gosto do Casagrande", concluiu Vampeta.

Kaká, inclusive, ironizou a situação nos stories do Instagram. O ex-meia postou uma montagem de uma foto tirada no jogo contra a Coreia do Sul, com Casagrande ao fundo.

Publicação de Kaká nos stories do Instagram ironizando Casagrande. (Foto: Reprodução)

