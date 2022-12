Jorge Vercillo faz show gratuito em Fortaleza neste sábado, 10

Responsável por sucessos como as músicas “Monalisa” e “Homem-Aranha”, o cantor e compositor Jorge Vercillo fará show gratuito em Fortaleza no próximo sábado, 10. A atração ocorre dentro da programação da 26ª edição do Ceará Natal de Luz e o palco da apresentação será a Praça Portugal a partir de 19h40min.



O evento natalino tem reunido apresentações musicais na praça desde o último fim de semana, quando fizeram shows nomes como o acordeonista Nonato Lima e a cantora Vannick Belchior, filha de Belchior. No próximo sábado, 10, Jorge Vercillo interpretará clássicos de sua carreira, como “Final Feliz”, “Ela Une Todas As Coisas” e “Que Nem Maré”.

A programação na praça também é preenchida por apresentações de grupos de coral e de música instrumental, além de espetáculos teatrais e shows de artistas cearenses. A atual edição do Ceará Natal de Luz ocorre até 23 de dezembro com apresentações artístico-culturais e ações focadas no meio ambiente e em sustentabilidade.

Jorge Vercillo em Fortaleza

Quando: sábado, 10, às 19h40min

Onde: Praça Portugal (próximo ao Shopping Aldeota, Av. Dom Luís, 500 - Aldeota)

Gratuito

Mais informações sobre o Ceará Natal de Luz no site do evento.

