Festival em Fortaleza com Matuê e Whindersson Nunes é adiado para 2023

A festa também contará com nomes como Teto, Wiu, Major RD, West Reis e Doixton; ingressos adquiridos anteriormente seguirão valendo para a nova data

Previsto para acontecer no próximo sábado, 10, o Plantão Festival, que reunirá artistas como Matuê, Marcelo D2, L7NNON e Whindersson Nunes (“Lil Whind”), será realizado em abril de 2023. O adiamento foi comunicado pela organização do festival, que aponta como motivo para a alteração “uma obra em caráter de urgência e com prazo indefinido na Arena Castelão”, onde o evento seria sediado.

“Buscamos todas as alternativas cabíveis para que essa data pudesse se manter, mas, infelizmente, o festival terá de ser adiado”, disse a organização em nota publicada no Instagram. A nova data será 20 de abril de 2023, véspera do feriado nacional de Tiradentes, e todos os ingressos já adquiridos continuarão valendo para o novo período.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além das atrações citadas anteriormente, a festa contará com nomes como Teto, Wiu, Major RD, Arturzinho, West Reis e Doixton. Para a nova data, o festival também promete “algumas surpresas que serão anunciadas em breve”.

No caso daqueles que não poderão comparecer, será possível solicitar a devolução integral do valor dos ingressos comprados. Para compras on-line, o e-mail para o pedido de devolução é vendas@efolia.net. Para os fãs que compraram presencialmente, o contato deve ser feito pelo e-mail sacplantaofestival@gmail.com.

Segundo a organização, “o reembolso on-line é realizado via um processador de pagamentos online pela mesma forma de pagamento utilizada na compra, descontada a taxa de conveniência (se houver) e eventuais taxas de parcelamento, já que o serviço de reserva já foi efetuado”. Entretanto, afirma, o valor referente ao ingresso é reembolso integral.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.

Tags