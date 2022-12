Natiruts faz show da turnê "Good Vibration" em Fortaleza, em dezembro

Pouco mais de um ano depois de seu último show em Fortaleza, a banda de reggae brasileira Natiruts retorna à Capital cearense com a turnê “Good Vibration”, que celebra o álbum lançado em 2021. O show será realizado no Colosso Fortaleza no próximo dia 23 e os ingressos estão à venda com valores a partir de R$90.

A banda é responsável por sucessos como “Quero Ser Feliz Também", "Me Namora" e “Liberdade Pra Dentro da Cabeça”. O evento começa às 20 horas e estão sendo vendidas entradas para setores de pista e frontstage, ambos com opção de meia-entrada. É possível adquirir os bilhetes de forma on-line, pelo site E-folia, e presencialmente, na loja Central do Fortal, localizada no Shopping RioMar Papicu.

O show que desembarca em Fortaleza destaca o trabalho mais recente do Natiruts, intitulado “Good Vibration Vol. 1”. Com nove faixas, o disco conta com parcerias com artistas como Carlinhos Brown, Iza e Ziggy Marley (filho de Bob Marley), trazendo consigo mistura de vozes, influências sonoras, vibrações de positividade e esperança.

No álbum, é possível conferir músicas como “América Vibra” e “Good Vibration”. Em 2021, o vocalista da banda, Alexandre Carlo, concedeu entrevista exclusiva ao Vida&Arte e apontou como o disco poderia contribuir para transmitir mensagens de esperança em meio à pandemia de Covid-19.

"A saúde mental já era bem presente no universo do Natiruts por conta das nossas letras, mas não era tão comentada como é hoje na pandemia. Apesar do pessimismo desse período, nós sabemos, enquanto banda, da nossa função para a sociedade brasileira: escrever canções que elevem a energia, o pensamento e tragam esperança em momentos que talvez as pessoas não vejam uma luz no fim do túnel", disse à época.

Natiruts em Fortaleza

Quando: sexta-feira, 23 de dezembro, a partir das 20 horas

Onde: Colosso Fortaleza (Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz)

Quanto: R90 (pista - meia-entrada) e R$180 (pista inteira); R$140 (Frontstage - meia-entrada) e R$240 (Frontstage - inteira); vendas no site E-folia e na loja Central do Fortal no Shopping RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

