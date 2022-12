Banda Europe faz show sábado, 3, no Centro de Eventos do Ceará

Show da banda sueca Europe comemora a chegada da rede hoteleira Hard Rock Hotels no Ceará e conta com abertura do grupo paulista Nite Stinger

Com mais de 25 milhões de álbuns vendidos, a banda sueca Europe chega à Fortaleza para um show com repertório que abrange músicas de sua longeva carreira de mais de 40 anos. A apresentação será no Centro de Eventos do Ceará neste sábado, 3, com abertura dos portões prevista para às 18h30min. Os ingressos para o público geral são limitados e podem ser adquiridos no site da MakeMyNigth.

O show havia sido previamente anunciado para março de 2021, mas foi adiado por causa da pandemia da covid-19. A última vez que o grupo esteve no Brasil foi em 2019, quando se apresentaram em um festival em São Paulo. Na nova data em 2022, a produção havia anunciado o show apenas para hóspedes do Residence Club At Hard Rock Hotel Fortaleza, mas logo abriram um pequeno lote de ingressos também para o público, o que ocasionou na transferência para o Centro de Eventos do Ceará.

A apresentação marca a chegada da rede hoteleira Hard Rock Hotels no Brasil, que tem uma unidade no Ceará como uma das mais avançadas em fase de construção. O evento é promovido pela VCI, incorporadora responsável por trazer a rede de hotéis ao Brasil.

“O Europe é uma das maiores bandas de rock de todos os tempos, responsável por hits que marcaram época. Recebê-los no Ceará, onde vamos inaugurar um dos nossos primeiros hotéis no Brasil, será uma experiência incrível e única”, afirmou Samuel Sicchierolli, presidente da VCI, em material enviado à imorensa.

A banda Europe foi fundada em 1979, na Suécia, e é formada por Ian Haugland na bateria, John Léven no baixo, John Norum na guitarra, Mic Michaeli no teclado e Joey Tempest no vocal. Entre os hits mais famosos da banda estão “Carrie”, “Rock The Night” e “The Final Countdown”, faixa que consagrou internacionalmente a banda na história do rock.

Além dos suecos, a banda paulista Nite Stinger realizará a abertura da noite promovendo seu álbum de estreia. O trabalho recebe o mesmo nome da banda e foi produzido por Roger Benet e Bento Mello, com a faixa “Gimme Some Good Lovin” ganhando um videoclipe especial.

O material obteve grande respaldo da mídia e figurou em diversas listas dos melhores do ano de 2021. O álbum “Nite Stinger” teve lançamento em formato físico no Brasil pela Animal Records e na Europa pela Steelheart Records. A banda é formada por Jack Fahrer (vocal), Roger Benet e Bruno Marx (guitarras), Bento Mello (baixo), Ivan Busic (bateria) e está em atividade desde 2019.

Gustavo Queiroz escreve para o site Detector de Metal

Europe em Fortaleza



Quando: sábado, 3, a partir das 18h30min. Banda de abertura começa às 20 horas e Europe às 22 horas

Onde: Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Quanto: de R$ 160 (pista meia) a R$ 1.500 (pista premium)

Ingressos no site da MakeMyNight

