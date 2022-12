Solange e Dilsinho são atrações no Ginga Brasil após jogo da Seleção

Edição do Ginga Brasil em Fortaleza conta com série de atrações nacionais nos dias de jogos da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira encerra a sua participação na fase de grupos da Copa do Mundo diante de Camarões nesta sexta-feira, 2, às 16 horas. Após a transmissão da partida, Solange Almeida e Dilsinho agitam o público na megaestrutura de arena montada no Colosso Fortaleza.

O carioca, conhecido por hits como “Péssimo Negócio”, “Refém” e “Pouco a Pouco”, é o primeiro a se apresentar. Logo após, a ex-vocalista da banda Aviões do Forró, Solange Almeida, anima o público no local.

No jogo das oitavas de final, que acontecerá na segunda-feira, 5, o Festival Ginga Brasil recebe os grupos Sorriso Maroto e Atitude 67. O Brasil ainda conhecerá seu adversário nesta fase do torneio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já nas quartas de final, marcada para próxima sexta-feira, 9, a apresentação fica por conta do sertanejo Gustavo Mioto. Rogerinho também é presença confirmada nesta data. Na semifinal, o grupo Menos é Mais e Pedrinho Pegação são as atrações do evento.

No dia 18 de dezembro, data da grande final da Copa do Mundo, Xanddy Harmonia embala o público com o melhor do pagode baiano. O evento contará, também ,com uma atração especial surpresa que ainda será divulgada.

O Ginga Brasil é um projeto nacional que chega à Capital cearense pela primeira vez durante essa edição da Copa do Mundo. O evento está acontecendo desde 24 de novembro, data da estreia do Brasil no torneio, e segue até 18 de dezembro. Ao todo, mais de 20 atrações nacionais irão passar pela arena para animar a torcida brasileira durante transmissão dos jogos.

Festival Ginga Brasil – Fortaleza

Quando: 24 de novembro a 18 de dezembro

Onde: Colosso Fortaleza (avenida Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz)

Mais informações: (85) 9 9631.1308 e @gingafortaleza

Vendas on-line no site do Ingresse.com



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast aqui

Tags