Show reúne Selvagens à Procura de Lei e Camaleões do Vila nesta sexta, 2

Bloco de carnaval começa no horário do jogo do Brasil, às 16 horas, e segue até 22 horas

Reunindo duas paixões brasileiras, futebol e Carnaval, o bloco "HexArena" acontece nesta sexta-feira, 2, na Arena de Iracema, a partir das 16 horas. O evento terá show da banda Selvagens à Procura de Lei e da escola de percussão Camaleões do Vila, em comemoração a classificação da seleção brasileira para as oitavas de final da Copa do Mundo no Catar.

A festa começa juntamente com a partida de Brasil e Camarões, às 16 horas. Logo após o jogo, tem início as apresentações musicais. O bloco de Carnaval tem início com os hits da Banda Selvagens à Procura de Lei “Tarde Livre”, “Bem-vindo ao Brasil” e “Despedida”, em ritmo de samba, além de clássicos da música brasileira.

Em seguida, será a vez da escola de percussão Camaleões do Vila. Ainda se apresentam os DJS Dino, Femo, Saulo Torres e Morr animam a festa com funk, brega funk e música latina. Ingressos estão à venda na plataforma Sympla.

HexArena

Quando: sexta-feira, 2, de 16h às 22 horas

Onde: Arena de Iracema (Av. Monsenhor Tabosa, 388 - Centro, Fortaleza)

Quanto: de R$ 30 a R$ 60, na plataforma Sympla

