Show do cantor Otto encerra Festival de Música da Juventude

Apresentação gratuita do artista pernambucano acontecerá neste sábado, 3, no calçadão da Praia de Iracema

O encerramento do 5º Festival de Música de Juventude acontecerá neste sábado, 3, a partir das 18h, com show do cantor pernambucano Otto. O evento será no calçadão da Praia de Iracema, em frente ao Estoril. A programação é gratuita.

Otto realizará o show da turnê “Canicule Sauvage”, seu sétimo disco da carreira e trabalho mais recente. Junto com o cantor, estão os guitarristas Junior Boca e Guri Assis Brasil, o baixista Paulo Menotti Del Picchia, além de Malê na percussão e Samuel Fraga Pereira na bateria.

Antes do show do cantor Otto, seis projetos musicais se apresentam na grande final do evento. Os finalistas escolhidos pelo júri técnico para disputar a grande final são: “Aborígenes Viajantes”, “Caroá JAM”, “OUTRAGALERA”, “Leves Passos”, “Quinteto de Metais da UFC” e “Yayá Vilas Boas”.

Os três primeiros colocados receberão troféus e as seguintes premiações: R$10 mil para o primeiro lugar; R$7 mil para o segundo e R$5 mil para o terceiro. Todos os 30 projetos musicais que participaram das seletivas receberão o valor de R$ 1 mil.

O Festival de Música de Juventude de Fortaleza, que tem como objetivo desenvolver e incentivar os jovens talentos da cultura musical cearense, começou em 21 de setembro com o lançamento do edital que selecionou 30 projetos musicais para participar das mostras competitivas e atividades de formação.

