Gilberto Gil fará turnê pelo Brasil em 2023 com a família

Depois do sucesso da turnê europeia, Gilberto Gil e família vão apresentar no Brasil, em 2023, o show “Nós, a Gente”. A equipe do artista anunciou no Instagram as primeiras cidades e datas que vão receber a apresentação especial, que marcou os 80 anos do cantor e compositor: Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador.

Na capital baiana, a apresentação está marcada para acontecer no dia 30 de junho, com ingressos já à venda no site Sympla.

Quem assistiu aos shows da turnê “Gilberto Gil in Concert” teve a chance de presenciar vários membros da numerosa família no palco com Gilberto Gil. Pois o patriarca gostou tanto da experiência que resolveu ampliar a presença dos seus descendentes quando organizou a turnê pela Europa nos meses de junho, julho e agosto de 2022.

A turnê europeia percorreu vários países, totalizando 17 shows e foi acompanhada pela equipe da Amazon para as gravações da nova temporada da série “Viajando com os Gil”.

Além dos filhos, Bem e José, e dos netos, João e Flor, que já estavam nos palcos nos shows “In Concert”, somaram-se as filhas Nara, que canta com o pai há muitos anos, e Preta, além da nora Mariá Pinkusfeld e os netos Francisco, Pedro, Gabriel, Lucas, Bento, Dom e Sereno. Quem não estava no palco com ele, estava nos bastidores, já que a família viajou completa para a Europa. São 26 integrantes da família Gil.

No repertório estão muitos sucessos acumulados ao longo dos quase 60 anos de carreira de Gilberto Gil, como “Palco”, “Tempo Rei” e “Vamos Fugir”, além de uma canção do repertório dos Gilsons, banda de José, João e Francisco e outra do repertório de Preta Gil.



