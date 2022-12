Pinacoteca do Ceará será inaugurada na Estação das Artes neste sábado, 3

Prevista inicialmente para ser entregue “entre junho, julho e agosto” deste ano e com nova previsão para inauguração em dezembro, a Pinacoteca do Ceará será, enfim, aberta no Complexo Cultural Estação das Artes. A cerimônia será neste sábado, 3, às 18 horas, com abertura também da Mostra Bonito Pra Chover. O evento é aberto ao público e gratuito.

A programação de abertura comemora os centenários dos artistas cearenses Aldemir Martins e Antônio Bandeira com as exposições de longa duração “No Lápis da Vida Não Tem Borracha”, em alusão a Martins, e “Amar se Aprende Amando”, em homenagem a Bandeira. Além disso, haverá, na Mostra Bonito Pra Chover, a exposição coletiva “Se Arar”, com obras do acervo e de artistas cearenses convidados.

O museu público está inserido no Programa de Ampliação e Qualificação da Rede Pública de Equipamentos da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult-CE). O evento de inauguração terá a presença da governadora do Ceará, Izolda Cela, e será transmitido pelas redes sociais do governo e da secretaria.

A Pinacoteca do Ceará é um equipamento cultural que integra o Complexo Cultural Estação das Artes, localizado na Praça da Estação e que foi inaugurado no fim de março deste ano. Ao todo, 9.275 metros quadrados de área total preenchem a Pinacoteca. Em outubro, a Secult informou ao Vida&Arte que o ajuste na data de lançamento da Pinacoteca havia sido motivado “por questões técnicas e de logística”.



Entre as situações envolvidas estavam "prazos necessários para importação dos equipamentos de climatização e de refrigeração, para o recebimento dos equipamentos de áudio, vídeo e cênica, assim como para respeitar o tempo do defeso político, quando são impostas limitações para contratação por chamada pública dos trabalhadores, imprescindíveis para formação e montagem do equipamento". As informações foram enviadas por meio de nota.

A infraestrutura da Pinacoteca é formada por espaços apropriados para ambientes como laboratório de conservação, restauração e higienização, ampla reserva técnica climatizada com padrões térmicos e de controle de umidade adequados para a manutenção do seu acervo, ambiente para pesquisa e catalogação e também áreas de manutenção e oficinas.

Além disso, estão previstos no local recebimento e montagem das mostras, ateliês e laboratórios para cursos de programa de formação, auditório, grandes áreas expositivas cobertas e abertas para mostras de longa e curta duração, loja, café, áreas de apoio e espaços multiusos.

A Pinacoteca do Ceará terá seu funcionamento de maneira gradual e tem como essência ser um museu-ateliê focado em práticas e experimentações, tendo em seu horizonte diálogos com a comunidade artística para contínua construção de sua programação.

Inauguração Pinacoteca do Ceará

Quando: neste sábado, 3, às 18 horas

Onde: Rua 24 de Maio, s/n - Praça da Estação

Transmissão em @governodoceara e @secultceara no Instagram



