Oportunidades literárias: Confira chamadas abertas para escritores

Se você escreve e deseja publicar suas produções, obras coletivas como antologias e livros de contos podem ser oportunidades interessantes. Pensando nisso, o Vida&Arte preparou uma lista de editais e chamados abertos. Fique atento aos prazos, pois eles vão de novembro deste ano a janeiro de 2023.



Antologia “Poéticas Contemporâneas: uma cartografia da escrita de mulheres”

Promovida pela Brecci Books, “Poéticas Contemporâneas” conta com organização de Gabriela Lages Veloso e tem como temática a vivência de mulheres cis e trans. Entre os objetivos da antologia está abrir espaço para as novas vozes sociais, além de empreender uma cartografia da poesia escrita por mulheres, em toda sua multiplicidade de temáticas, estilos e abordagens.

“A literatura contemporânea tem evidenciado percursos narrativos de personagens em trânsito e oprimidos em suas marcas de subjetivação: etnia, classe social, gênero, idade, orientação sexual. Nesse sentido, sobreleva-se a escrita de mulheres, que, seja em verso ou em prosa, se manifesta como uma importante arma de combate contra as desigualdades de gênero”, diz a sinopse.

“Poéticas Contemporâneas: uma cartografia da escrita de mulheres”

Onde se inscrever: para acessar o formulário, clique aqui

Quando: até 30 de dezembro

Quanto: Inscrição gratuita.

Caso aceito, o investimento é de R$ 75, o que dá direito a um exemplar físico da obra e frete.



Toma aí um poema

A editora “Toma Aí um Poema” se autodefine como “publicadora de poetas”. Abre editais regularmente com inscrições gratuitas e publicação via financiamento coletivo.



Radar “Toma Aí um Poema”

O quê: O Radar é um forma

Quando: Fluxo contínuo

Onde se inscrever: site da Toma aí um Poema

Quanto: Inscrição gratuita

Mais informações: www.tomaaiumpoema.com.br

Revista Ikebana

O periódico tem como objetivo ser uma revista literária independente com foco em produções nacionais de autores pertencentes a grupos minoritários. Está com chamada aberta para poesias e contos com Marginais (mulheres, LGBTQIA+, pretos, povos originários, adeptos a religiões não cristãs e/ou de matriz africana.).

Chamado da Revista Ikebana

Quando: até 30 de novembro de 2022

Onde: por email, confira mais informações no instagram @revista_ikebana

Quanto: R$ 30 para custos com a digramação











Revista Conexão Literária

Focada em publicação de e-books, a Revista Conexão Literatura é um periódico digital, mensal e gratuito para os leitores. Confira os chamados abertos:



Antologia "Para Sempre - Contos e Poemas de Amizade e Amor - Vol. II"

Quando: até 18/01/23

Inscrições: site da editora

Quanto: R$ 60,00 para 01 texto aprovado. Caso o autor envie 2 poemas e tenha os dois (02) selecionados, o valor será R$ 100,00 e no caso de três (03) selecionados, o valor será R$ 150,00



Antologia “Tecendo Poemas - III”

Quando: até 07/12/22

Quanto: R$ 60,00 para 01 texto aprovado. Caso o autor envie 2 poemas e tenha os dois (02) selecionados, o valor será R$ 100,00 e no caso de três (03) selecionados, o valor será R$ 150,00

Onde: Inscrições no site da editora



Antologia O Uivo do Lobo - Contos e Poemas

Quando: até 11/01/23

Quanto: R$ 60,00 para 01 texto aprovado. Caso o autor envie 2 poemas e tenha os dois (02) selecionados, o valor será R$ 100,00 e no caso de três (03) selecionados, o valor será R$ 150,00

Onde: Inscrições no site da editora

Revista Cassandra

Abordando artes visuais e literatura, a Revista Cassandra tem como foco o público feminino e está com chamada aberta.

Chamada aberta Revista Cassandra

Quando: até 1º de dezembro de 2022

Gratuito

Onde: Inscrições por email, confira mais informações no site









Revista LiteraLivre

A Revista LiteraLivre foi criada pela escritora cineasta e ativista cultural Ana Rosenrot, dando continuidade aos anos literários da revista Suíça Varal do Brasil, que por sete anos divulgou a Língua Portuguesa pelo mundo e deu oportunidade a centenas de escritores.

Revista LiteraLivre edição de janeiro

Quando: envios até 05/12

Onde: Site da Revista LiteraLivre

Gratuito



